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3、4元晨光筆加個包裝賣68.8元 文具盲盒坑小孩？

中國新聞組／北京30日電
近期興起的「文具盲盒」，價格一般較普通文具要貴。（取材自紅星新聞）
近期興起的「文具盲盒」，價格一般較普通文具要貴。（取材自紅星新聞）

風靡中小學生圈的文具盲盒，專坑小孩？三、四元（人民幣，下同）一支的晨光筆，加個包裝最高竟賣68.8元。上海市消保委調查近日發現，盲盒溢價明顯，二級市場有炒作嫌疑。有媒體疾呼，監管部門和商家理當盡到合理義務，避免虛假、誘導宣傳，不讓盲盒成為商家「割韭菜」的工具。

綜合媒體報導，上海市消保委調查發現，某電商平台銷售的晨光「夢境下午茶」系列中性筆盲盒一共14種普通人物款加2種隱藏人物款，如果隨機發貨，一支為6.8元，指定普通人物款，價格升至7.8元，若指定隱藏人物款價格竟高漲至68.8元。

按照傳統賣筆模式，脫掉盲盒外殼當做普通中性筆售賣，零售均價僅在3到4元左右，而加上盲盒包裝，隱藏款溢價可高達14倍。

上海市消保委同時發現，無論哪種方式，如果筆的品質和功能沒有任何差別，只是圖案不同。

據調查，無論是成年人還是青少年，都容易對盲盒購買成癮。為集齊多種款式或者抽到隱藏款，一些學生會頻繁或大量購買盲盒，抽出重復或不喜歡的款式往往會選擇與同學交換或者閒置，然後繼續購買，給家庭帶來不必要的開支。

報導稱，盲盒游離於法律之外。商家打著「盲盒」的旗號忽視消費者的合法權益，實現「割韭菜」的目的，經營者將涉世未深，判斷能力、自制能力欠缺的青少年當作「韭菜」，可能面臨嚴厲的監管風暴

風暴 電商

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