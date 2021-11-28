我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

若放任新冠突變 恐出現高致死、高傳播變異株

Omicron拉警報 全球疫情與新防疫措施一次看

Omicron衝擊大？中國專家張文宏：需觀察未來2周

記者羅印冲／即時報導
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。取材自央視新聞
上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏。取材自央視新聞

Omicron新冠變種病毒引起全球衛生部門關注，上海市新冠肺炎臨床救治專家組組長、上海復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏今指出，中國動態清零策略可應對各種變種病毒，認為Omicron目前對中國影響不大，但仍需觀察未來2周數據。

據星島網，張文宏表示，由於Omicron病毒的棘蛋白突變量遠超其餘變種，料在宿主體內經歷了較長時間的進化後形成。

他指出，Omicron病毒株序列公布的總量不多，同時引述其他專家的看法指，「新冠病毒的變異是受到一定限制的，總的來講，新冠的很多變種都沒有存活下來」，需觀察未來2周更多數據，才能精準判斷疫情。

張文宏提到，南非的疫苗接種率低至只有24%，自然感染率約為4.9%，不足以構建疫苗和自然感染的免疫屏障，故談不上Omicron突破免疫屏障，「說如果這種情況今天出現在以色列，那麼可以說毫無疑問，全球抗疫要面臨重頭再來的風險」。

他並指，一旦確認Omicron可突破原有的免疫屏障，意味病毒變異速度快，各國需每年根據病毒變異情況，迅速研發新疫苗。在中國應對方面，他指中國目前處於動態清零策略所贏得的戰略機遇期之內，現時也積極累積疫苗與藥物儲備、公共衛生及醫療資源儲備，能應對Delta就能應對Omicron。

另據觀察者網，中國工程院院士鍾南山出席中國罕見病聯盟呼吸病學分會第一屆全國會議時表示，這個變異株（Omicron）很新，雖然分子基因檢測發現，它在受體結合部位有較多變化，但它有多大的危害性、傳播會有多快、會不會使疾病更加嚴重，以及是否需要針對它進行疫苗研發，還要根據情況來判斷，現在下結論為時太早。

他表示，Omicron變異株的危害性還需要一段時間的判斷，需要隨時注意，但現在還不會採取比較大的行動。還有一個需要注意的是，對南非有關地方來的人員進行防控。他27日曾表示，目前對該變種病毒還沒有太多了解，但這種病毒攜帶大量突變，對防疫工作也提出了更多挑戰。

中國 疫苗 變種病毒

上一則

中國恒大汽車退地還債 7項目涉56億元

延伸閱讀

疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染

疫苗有效？專家有信心 保護民眾不被新變種Omicron感染
新冠新變種Omicron若攻進美國 佛奇：一點也不意外

新冠新變種Omicron若攻進美國 佛奇：一點也不意外
快篩無效？造假？南非飛荷蘭61確診 篩檢全是陰性

快篩無效？造假？南非飛荷蘭61確診 篩檢全是陰性

Omicron變異株全球恐慌 中專家研判：難成氣候

Omicron變異株全球恐慌 中專家研判：難成氣候

熱門新聞

中國專家分析，如果Omicron真是從愛滋病患者群體中進化出來，不會造成大規模流行。(美聯社)

中國專家：新變種Omicron難成氣候

2021-11-27 10:33
社交媒體流傳信息稱，四川省廣元市蒼溪縣一名24歲女網紅遇害。（取材自上游新聞）

不雅視頻惹禍？四川24歲網紅遭丈夫分屍 藏冰箱一周

2021-11-25 09:00
女子坐在4樓有意輕生。（視頻截圖）

揚州女被已婚老闆包養3年、打胎4次…如今卻要跳樓

2021-11-20 11:01
兒媳穿著婚紗面帶笑容挽著婆婆出席婚禮現場，婆婆的站位表明了她已是兒媳的娘家人。（視頻截圖）

6年前子離世 兒媳婦堅生下遺腹子 6年後婆婆挽她送出嫁

2021-11-19 12:00
中國國台辦發言人朱鳳蓮。記者賴錦宏/攝影

重罰遠東集團 國台辦：台商台企要與「台獨」畫清界限

2021-11-22 09:37
堆積在洛杉磯港的集裝箱。（取材自觀察者網／東方IC圖）

貨物全塞在港口… 美企熬不住：直接到中國取貨

2021-11-21 07:00

超人氣

更多 >
感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危

感恩節後飛來橫禍 紐約華婦被砸腦出血命危
中國專家：新變種Omicron難成氣候

中國專家：新變種Omicron難成氣候
南非醫學會：Omicron引發的是輕症

南非醫學會：Omicron引發的是輕症
多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增

多州爆打砸搶 4個因素讓犯罪率大增
專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」

專家：Omicron變種病毒傳染力是Delta五倍 佛奇稱「紅色警告」