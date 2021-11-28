上海+0鬆口氣 20醫院停診虛驚一場 仍採清零防疫

上海鐵路持續加強防疫，縮短消毒間隔，保障旅客平安有序出行。（新華社）

中國 26日新增25例確診，其中境外輸入20例；本土病例5例，分別來自遼寧大連3例，雲南德宏傣族景頗族自治州兩例，曾在已出現3例本土確診的上海，則未有新增病例，讓上海暫時鬆一口氣。內蒙古滿洲里則發現3例新冠陽性人員，已啟動全員核酸檢測，防疫 仍繃緊神經。

上海多家醫院結束閉環管理，恢復醫療服務。（新華社）

媒體綜合報導，上海出現的3例本土病例確診者為朋友關係，在出現病例後，上海的瑞金醫院、中山醫院、同濟醫院等超過20家醫院宣布暫停門急診服務，如此多醫院同時「停診」曾引發關注。

上海市衛健委副主任陸韜宏受訪時表示，這是防疫排查需要，上海不存在院內感染情況。若間隔24小時兩次核酸檢測全為陰性，預計27日起就會陸續開放相關醫院門急診。

上海市新冠肺炎疫情 防控工作領導小組辦公室昨天通報，上海這次疫情經上海市疾控中心實驗室基因測序並經中國疾控中心確認，確診的3例病例所感染的新冠病毒為Delta變異株，病毒序列高度同源，為同一傳播鏈。

通報稱，經專家綜合流行病學調查及病毒基因數據庫檢索比對分析，認為此次3例本土病例感染來源可以聚焦在，外省市暴露於境外輸入病毒汙染的環境而引發的感染。

此外，內蒙古滿洲里市新冠肺炎疫情防控指揮部發佈公告 ，根據滿洲里市疫情防控指揮部工作安排，從2021年11月28日上午8時開始，對滿洲里市區內所有居民開展大規模核酸檢測。

中國仍採清零的防疫政策，在各界研析這項防疫政策能持續多久之時，中國疾控中心近日發表一篇「與COVID-19共存：估計和展望」周報，其中指出，若中國採取美國、英國、以色列、西班牙和法國等西方國家的防疫政策，中國每天新增感染人數很可能達到數10萬人。採用美國的話，每日新增病例數將超63萬例；若採用英國的，每日新增病例數將超27萬。

且約有1萬例會出現嚴重症狀，將對中國的醫療體系造成毀滅性的衝擊，造成巨大的災難。

在南非又出現新病毒株之際，這篇即時刊出的文章稱，過去一年，世界上許多國家都因過於自信依靠疫苗接種即可誘導群體免疫成功的假設，而一再蒙受損失，中國不應該也負擔不起成為下一個。

截止到26日止，中國現有確診病例809例，累計死亡4636例，累計確診病例9萬8608例，均低於世界各主要國家。