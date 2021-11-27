中國今年已有20省份上調最低工資標準 寧夏漲幅17%最大

圖為廣西柳州本月12日舉行的一場醫學畢業生專場招聘會。中新社

據上海《第一財經》報導，今年以來，中國 全國31個省份已有20個調升最低工資標準。根據上調後的最低工資標準來看，以上海的人民幣2,590元（約405美元）最高；從調整幅度來看，以寧夏一類區最低工資標準由人民幣1,660元提高至1,950元，調幅約17.5%最大。

廣東省人力資源和社會保障廳26日宣布，12月1日起，廣東將提高月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。其中，廣州、深圳執行一類標準，廣州月最低工資標準調升至人民幣2,300元，深圳調升至2,360元，兩市對應的非全日制小時最低工資標準均為人民幣22.2元。

《第一財經》統計，截至11月26日，中國今年已有上海、北京 、廣東、天津、山西、浙江、江西、湖北、寧夏、海南、甘肅 等20個省份上調了最低工資標準。

報導稱，最低工資標準，是指勞動者在法定工作時間或依法簽訂的勞動合同約定的工作時間內，在提供了正常勞動的前提下，用人單位依法應支付的最低勞動報酬。根據各地實際情況，最低工資標準一般每一至三年調整一次。

今年中國有寧夏、浙江、江蘇、湖北、內蒙古、西藏、甘肅和廣東（深圳除外）等八個省份，調升幅度超過人民幣200元。

《第一財經》指出，其餘11個尚未上調最低工資標準的省份中，廣西、青海、福建去年已調整過；貴州、湖南、河北、重慶則在2019年進行過調整；安徽、河南、四川、雲南上一次調整則是2018年。