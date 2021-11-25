布下上千鋼絲套 獵殺17馬麝盜軟黃金 四川警逮5人

犯罪嫌疑人獵殺的馬麝。（取材自紅星新聞）

國家一級保護動物馬麝又被獵殺。警方日前在四川甘孜州德格縣山中抓獲五名盜獵者，他們供稱，為取得馬麝身上的天然麝香謀利，共使用上千個鋼絲套獵殺了17頭馬麝，期間出售麝香6個總值60餘萬元（人民幣，下同），警方已將五人刑拘。不過，麝香背後的利益鏈，讓馬麝盜獵事件至今仍無法杜絕。

被割下來的麝香。(取材自紅星新聞)

麝香被稱為 「名香之冠」「名藥之首」，是一種極其稀缺的資源，因供不應求，市場價格日益昂貴，天然麝香1克甚至比黃金還貴，因此又被稱為「軟黃金」。而天然麝香，取自於麝，尤其是雄性馬麝的麝香更為珍貴。

一隻成年雄麝可分泌麝香大約在50克左右，盜獵者僅僅為了六、七千元人民幣就不惜對馬麝痛下殺手，而麝香幾經轉手，「中間商」可獲得上萬元利潤 。 這也使得馬麝數量銳減，2012年國家林業局公布報告顯示，中國 野生馬麝種群已下降至只剩28000隻。

紅星新聞報導，四川省甘孜州德格縣公安 局16日破獲了一起非法捕殺17頭馬麝案，五名犯罪嫌疑人已被依法刑拘。警方先後五次組織警力進山收集證據，在協慶村吉絨山林中發現麝類屍體17具，鋼絲套1000餘個，還有嫌疑人遺留下的可樂瓶、酒瓶等。

無獨有偶，去年夏天也發生格某、馬某等五人在德格縣非法捕殺國家一級保護野生動物馬麝八隻案件，他們當時也是將麝香出售，三個麝香賣了2.3萬元。格某等5人後來被法院以危害珍貴、瀕危野生動物罪，分別判處5年到12年6個月不等的有期徒刑。

法院判決書顯示，當時依法扣押的六個麝香均為馬麝麝香，每個麝香價值2.4萬元；5具馬麝屍體物種整體價值為每隻3萬元。

天然麝香價格不菲，人工合成的價格也不低。在網絡平台上，某知名藥商的人工合成麝香粉，1克也要488元。