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108歲數學家朱良璧逝世 當年論文登國際期刊 為夫棄升遷

中國新聞組／北京25日電
浙江大學數學系教師朱良璧。（取材自中新網／浙江大學供圖）
浙江大學數學系教師朱良璧。（取材自中新網／浙江大學供圖）

浙江大學數學系教師朱良璧20日晚8時因病醫治無效，在浙江杭州逝世，享年108歲。朱良璧為中國著名數學家陳建功的妻子，是迄今為數不多的在國際數學頂尖期刊「數學年刊」(Annals of Mathematics)發表過論文的中國女數學家。

1937年，浙江大學數學系師生合影，前排左三為朱良璧。（取材自浙江大學）
1937年，浙江大學數學系師生合影，前排左三為朱良璧。（取材自浙江大學）

中新網報導，在30年代初到50年代的中國高等院校院系，一提起浙江大學數學學科，學界會異口同聲說到「陳、蘇」兩人，即數學家陳建功和蘇步青。

浙大西遷時期，陳建功在貴州湄潭成立了數學研究所，朱良璧報考後成了陳建功的研究生，兩人慢慢由師徒感情昇華。朱良璧於1936年畢業，後留校任助教，1943年9月與陳建功在湄潭結婚。

朱良璧主講「高等數學」，淡泊名利、心寬有天地，是朱良璧給學生、後輩留下的印象。40年代，朱良璧已被聘為講師，1952年調入復旦大學擔任講師。1958年，陳建功到杭州大學擔任副校長，朱良璧隨之到杭州大學，仍擔任講師。

昔日弟子、後來畢業留校的一位浙大教授，在第495期「浙江大學報」為當時百歲的朱良璧撰文「『沒脾氣的』朱先生」，回憶朱良璧協助丈夫默默幫助學生的往事。文章中寫道，她從來沒有跟同事「紅過臉」，晚輩來拜年一定會送出門。

1962年後，陳建功兼任杭州大學教師升等委員會主任，領導全校教師職稱評審工作。他主張以學術水平為唯一標准，使教師升等真正成為激勵教師奮發向上的良性機制。

為避嫌，在夫人朱良璧升職一事上，陳建功把她「雪藏」了。這在原杭州大學數學系老師中間，是一直流傳的真實故事。「在我們那個時代，朱先生就已經在國際頂級數學期刊『Annals of Mathematics』中發表論文」，「如果把這個成績放到現在，她或許可以申報成為院士了。而這一切都是為陳先生犧牲的……」在同事們的記憶裡，「從未在朱先生那裡聽到一句抱怨」。

在兒女孫輩的眼裡，朱良璧淡泊名利，遇事從容，不見大喜大怒，「三餐規律清爽，頂喜歡小蝦仁燉水波蛋」，歷經過風雨艱辛而始終保有一顆平常心。

在朱良璧、陳建功夫婦「身教重於言傳」的教育下，子女們踏實工作、與人為善，彼此尊重愛護已成為家風。

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