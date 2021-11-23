107歲馬識途 出版甲骨文筆記 懷念西南聯大名師

「馬識途西南聯大甲骨文筆記」。（取材自封面新聞）

一本由107歲知名作家馬識途著寫的「馬識途西南聯大甲骨文 筆記」近日在成都出版，書中除了重現80年冷藏甲骨文等珍貴筆記經典，馬識途還傾情回憶在西南聯大的青春時光。

綜合媒體報導，馬識途104歲提筆，107歲完成「馬識途西南聯大甲骨文筆記」，全書3卷從不同角度全景式展現甲骨文魅力，1500多個甲骨文等古文字如「信使」證古澤今；還鮮活再現了羅常培、唐蘭、聞一多等多位西南聯大語言文字學大師妙趣橫生的授課場景，尤其是唐蘭教授對甲骨文等研究的精髓；生動展示了大師們精勤治學的品質、謙遜嚴謹的人格魅力和自由開明的名校教學風貌。

馬識途說：「我自己在創作中，追求中國 風格和中國氣派，就是汲取傳統所長，讓老百姓喜聞樂見，重視群眾是否能夠看、願意看、喜歡看。甲骨文等古文字學本來是很專業的，但是我想這本書是為大眾寫的，除了懷念西南聯大和多位大師，還希望能普及甲骨文。我盡量寫得有點文學性，供大家消遣時讀讀。」

馬識途在看自己的新書。（取材自封面新聞）

回首我在西南聯大求學的時光，到今天已有整整80年了。我以為，我這一生，最幸福的時光就是在西南聯大了。」馬識途透露著令人心潮澎湃的「聯大記憶」。

華西都市都報導指出，馬識途接著又一本新書即將與大家見面——人物回憶錄《那樣的時代，那樣的人》。在書中，馬識途深情回憶在過往歲月裡讓他難忘的「接觸過的、值得書寫的人」，其中既有文壇友人魯迅、巴金、聞一多、冰心、楊絳、夏衍、曹禺、周有光、吳宓、李劼人、沙汀、艾蕪等，也有革命戰友何功偉、既是戰友又是妹夫的齊亮，還有馬老的革命伴侶劉惠馨，以及他在西南聯大讀書時在昆明結交的飛虎隊員等等。

馬識途原名馬千木，當代著名作家、書法 家，現為四川省作家協會第九屆主席團名譽主席，著有「清江壯歌」「夜譚十記」等文學作品。80多年前，馬識途在西南聯大求學，後畢業於西南聯大中文系。