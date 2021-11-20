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反壟斷局掛牌揮首刀 4年漲50倍原料藥被祭旗

中國新聞組／北京20日電
反壟斷局掛牌後，第一刀揮向藥企。圖為一家藥企的生產車間。（新華社）
反壟斷局掛牌後，第一刀揮向藥企。圖為一家藥企的生產車間。（新華社）

中國國家反壟斷局掛牌成立的第一天，馬上便揮出「第一刀」。上海市市場監督管理局18日公布，對南京寧衛醫藥有限公司濫用市場支配地位，實施以不公平的高價銷售原料藥、附加不合理交易條件的壟斷行為，「氯解磷定」銷售價格4年漲了50餘倍而作出行政處罰，罰沒款合計658萬3708.25元（人民幣，約合103萬美元）。

大公報報導，國家反壟斷局成立的同一天，國務院反壟斷委員會制定出台了「國務院反壟斷委員會關於原料藥領域的反壟斷指南」，以加強原料藥領域反壟斷監管，預防和制止壟斷行為。據了解，今年至少有4家藥企因壟斷原料藥而受處罰，最高罰單超過1億元人民幣。

原料藥指用於生產各類製劑的原料藥物，只有加工成為藥物製劑，才能供應臨床。抽樣調查結果顯示，一家原料藥最多對應169家製劑企業。大多數原料掌握在少數人手上，就讓原料藥容易成為串通壟斷、囤積居奇和高價兜售的重災區。

以氯解磷定注射液為例，它是常用農藥解毒藥、國家戰略儲備藥品，而氯解磷定原料藥是生產氯解磷定注射液的唯一原料藥。截至本案調查結束，中國只有新華聯生產氯解磷定原料藥，而南京寧衛醫藥則獲得新華聯氯解磷定原料藥獨家經銷權。

上海市市場監管局認為，南京寧衛醫藥銷售氯解磷定原料藥的價格明顯不公平。2018年至2019年該原料藥銷售價格是2014年12月的26.09～52.17倍。此外，當事人還約定採購數量及技術服務費，如果製劑生產企業未足量採購原料藥，需向當事人支付1000萬元違約金。

上海市市場監管局調查認為，南京寧衛醫藥的行為降低了潛在競爭者進入氯解磷定原料藥市場的動力和盈利預期，排除、限制了氯解磷定原料藥銷售市場的潛在競爭。其次，南京寧衛醫藥獨家經銷氯解磷定原料藥後，要求製劑生產企業採購最低數量的原料藥並支付沒有實質內容的技術服務費，損害了製劑生產企業的合法權益。再者，南京寧衛醫藥推高了氯解磷定注射液的銷售價格，損害了患者利益。

國務院 中國

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