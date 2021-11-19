冬奧測試賽 揪3外國選手染疫 外界：堅持清零恐成孤島

北京冬奧，至今已再發現有3名外國運動員檢出新冠病毒陽性。（新華社）

北京 冬季奧運將於明年2月登場，在中國 加強防疫之際，主辦單位表示，一名前來參加雪橇世界盃測試賽的外籍運動員 檢測呈陽性，屬無症狀感染者，已進行隔離。此前北京已發現兩名外國運動員也屬陽性病例的無症狀感染者，共累計3名無症狀感染。

雖然多個西方國家採取「與病毒共存」逐步開放邊境，但中國依然堅持「清零」，嚴格限制境外人士入境，引發中國可能在國際上成為「孤島」的擔憂。國務院參事、西南財經大學發展研究院教授王輝耀稱，期待明年北京冬季奧運會後，中國將逐漸鬆綁限制。

王輝耀表示，希望國家的嚴格防堵策略能改變，並逐漸邁向解封。他說邊境重啟不大可能在明年二月舉行的冬奧前展開。但通過北京、華府與世界衛生組織的三方緊密合作，能幫助中國邊境解封，期待在明年北京冬奧後，內地將逐漸鬆綁防疫限制。

冬奧預計將有數千名運動員抵達北京，參加明年2月4日至20日舉行的賽事，中國正卯足全力應對清零政策所面臨的最大挑戰之一。

冬奧主辦單位為了舉辦奧運不遺餘力，嚴格限制民眾進入首都，並堅持針對只能在「隔離泡泡」中行動的運動員每天進行病毒篩檢。

北京市本周對進京人員實施嚴格新規，要求他們出示48小時內的檢驗陰性證明，中國境內高風險地區進入北京航班也已全部取消。所有參賽選手和場館工作人員都必須接種疫苗，在北京各地從事染疫高風險產業的數萬名勞工，一周要接受好幾次檢驗。

冬奧主辦單位上周表示，一名外籍選手入境中國時，在機場被檢測出陽性反應，已經與另一名也染疫的隊友住進隔離飯店，他們兩人都是無症狀病例。當局持續「檢驗人、材料和環境，還會進行健康監測，並對周遭環境消毒」。