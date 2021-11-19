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冬奧暖科技 座椅溫度10秒升至40℃ 120台機械人送餐

中國新聞組／北京19日電
200餘項科技應用在冬奧測試賽，座椅溫度可快速升至40℃。（取材自澎湃新聞）
200餘項科技應用在冬奧測試賽，座椅溫度可快速升至40℃。（取材自澎湃新聞）

明年2月登場的北京冬奧，多種新科技將陸續亮相，有遠程遙控攝像系統助力記者跨空間採訪、120台機械人將在主媒體中心上崗服務；最特別的是，為破解戶外觀賽氣候寒冷問題，打造出40℃溫暖戶外座席。

香港大公報報導，中國自主研發的場館坐席和站席觀賽環境舒適性提升技術，可實現-20℃體感溫度下，設備表面溫度10秒內升至40℃以上，顯著提升觀眾熱舒適感受。

在北京冬奧會主媒體中心將開設機械人餐廳，總面積約6000平方米，分為西式快餐區、中式快餐區，正式運營後將有漢堡機械人、炒鍋機械人、煲仔飯機械人、小吃機械人等約120台餐飲機械人投入工作，能同時服務數千人。

北京冬奧申辦成功後科技部就制定了科技冬奧行動計劃。在今年2月、4月舉辦的「相約北京」雪上、冰上測試活動中，已有37個項目的133項新技術成果在測試賽中應用。從10月開始，「科技冬奧」重點專項又有61個項目228項技術陸續在測試賽、運動員訓練及冬奧會相關籌備工作中應用。

香港文匯報報導，5G已覆蓋所有冬奧場館和連接道路，將在冬奧多個全場景應用；媒體在混和採訪區利用遠程遙控攝像系統，能實現記者跨空間採訪，觀眾也可參與直播。

此外，北京冬奧將採用雲轉播技術，在前期測試賽的基礎上，冬奧賽時會與直播軟件OBS合作，在「雲頂滑雪場坡面障礙技巧」項目提供製作子彈時間。雲轉播5G背包可直接將前端設備採集的視頻信號實時上傳到雲平台。喻紅介紹說，現場觀眾捕捉的賽事精彩瞬間，也可以上傳雲端，成為前端信號採集的素材。

在北京冬奧混和採訪區，利用遠程遙控攝像系統，實現媒體記者跨空間採訪。今年4月份測試賽已有測試應用，10月測試賽事期間，來自韓國、荷蘭、中國等國的運動員，通過雲採訪系統接受了媒體遠程採訪。同時，北京冬奧會新聞發布會視頻服務系統（InfoAV），賽時將在傳統的文字信息服務的基礎上，增加新聞發布的音視頻內容。

北京 中國 運動員

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