中國傳第三針首度混打 加強針可能是腺病毒載體疫苗

中國各地相繼啟動幼童新冠疫苗接種，圖為湖南長沙近日為3至11歲孩童施打疫苗。（新華社）

中國 本土疫情多省散發，各地仍不敢鬆懈，近日傳出中國接種第3劑COVID-19疫苗 ，將首度推出混打，有專家推測，加強針極可能是中國國產腺病毒載體疫苗。此外，上海從18日開始為3至5歲孩童接種2劑國藥或科興疫苗。

關於兒童施打疫苗的安全性，據中國國務院 聯防聯控機制表示，新冠病毒滅活疫苗已對3至17歲的兒童青少年開展了相關臨床試驗。經過審評論證，證明在3至17歲人群中使用是安全的。上海3至5歲的外籍人士、港澳台同胞、華人華僑將另外適時啟動接種工作。

綜合媒體報導，中國已完整接種的民眾，絕大多數是打兩劑國藥或科興的滅活疫苗，以及中國工程院院士陳薇團隊與康希諾生物股份公司聯合開發的克威莎腺病毒載體疫苗（只需打一劑）。目前進行第三劑接種，仍採用同源疫苗，未開放混打。

中國國務院聯防聯控機制科研攻關組疫苗研發專班工作組組長鄭忠偉表示，現階段，中國採用已接種過的原疫苗進行加強免疫，下一步將推出不同技術路線的加強免疫組合。

鄭忠偉表示，同技術路線安全性更好，「不同技術路線抗體水平提高得更多，不良反應率會高一點，但能夠承受。」他表示，已經獲得一些安全性和有效性數據；「不同技術路線的加強，我們目前也做了一系列的跟蹤研究，看來安全性還是有保障的。」

上海疫苗專家陶黎納在微博撰文指出，中國食品藥品檢定研究院的一項異源加強研究表明：接種兩劑滅活疫苗後，用腺病毒載體疫苗加強免疫最好，mRNA疫苗效果接近前者，滅活或者重組蛋白疫苗的加強效果顯著低於前兩者，其中和抗體水平差異接近10倍。

陶黎納因此預測，用腺病毒載體疫苗作為2劑滅活疫苗後異源加強的策略，官方11月底前就會公布。

此外，由於來自俄羅斯的食品，日前查驗出帶有新冠病毒，滿洲里市政府發布公告，暫時禁止啤酒、礦泉水、食用油、糖果等和商品以非貨櫃形式經鐵路運入中國。