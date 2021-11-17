中國血汗公司 員工1年加班逾600小時還排倒數

總部設在山東濟南的浪潮集團遭爆辦公室掛上鼓勵加班標語後，多名員工指控這家血汗公司不發加班費還強制加班，並把加班時數納入年終考評。有員工嘆一年加班600多小時還排名倒數。

綜合紅星新聞、極目新聞等陸媒報導，浪潮集團是中國 知名網路企業，旗下有3家上市公司，第一大股東是山東省國有資產投資控股有限公司，是標準的國資控股企業。

「白天加白班，不瞌睡；晚上加晚班，睡不著」；「大家加，才是真的加，加班真好」；「他加我也加，想跑也跑不了」；「有空就去加班吧，去完成那些我們還未完成的事！」11月15日，網傳影片顯示，浪潮集團在山東的一處辦公區內掛出如上標語。

影片流出後，多名浪潮集團濟南總部員工表示，掛標語確有其事，並表示在浪潮加班不僅沒有加班費，甚至加班時數還作為一項硬性KPI納入年終考評。

一名已離職員工稱，在浪潮加班是很正常的事，工作 量和薪資不成正比，公司人員流動較大。另一名在職員工透露，公司有的部門會強制員工每周二四六加班，每周一三五鼓勵員工下班一小時後再打卡離開，而且公司會考核員工主動投入工作時數。

「山東（浪潮總部）周六都是要上班的，你自己感受一下。」張霄（化名）向媒體發來一張微信 工作群組裡加班通知的截圖。顯示該部門上周5通知，「最近兩個月每月安排一周的周六加班。這個月就選這周六吧，沒問題就明天加班，10點到就行。」

除了沒有加班費，浪潮集團濟南總部員工楊蕾（化名）透露，在浪潮總部，加班時數被算作一種KPI績效指標，納入年終考核；「比如有的是按百分比，加班時數30%以外不得評B＋及以上，具體比例視實際情況可能有所不同。」

對於實際下班時間，楊蕾表示，研發和集團支撐部門（晚上）9、10點下班很正常，銷售部門可能就會好些，應該以考核業績為主，但也有加班要求。

據21世紀經濟報導，早在2016年，浪潮就被曝擬實行6×12工作制（一周上班6天，每天12小時），還要求員工春節國慶「隨叫隨到」。

今年10月，浪潮集團官方微博發布兩則高管違紀的通報，但在下方討論串，許多員工反映的卻是加班一事。

有網友稱自己「一個月加班87個小時，反而倒扣工資」，怒問「能不能不要評比加班啊」；有員工家屬稱，「老公在浪潮每天加班，孩子管不上，輔導作業指望不上」；還有離職員工稱「孩子10個月大時，自己經常加班到淩晨」。

「這些都不是空穴來風。」楊蕾嘆道，自己「一年加班600多個小時，排名還是倒數」。

另據天眼查APP顯示，浪潮集團的法律糾紛中，除了未公開的，勞動爭議的數量排名第一，有11件。

但浪潮集團似乎有恃無恐，員工指出，因為集團旗下有3家上市公司，7家國企剛剛增資認購，雖然加班比較嚴重，「但還是有不少人擠破頭想進來」。

報導引述北京京師律師事務所律師宋竟一表示，加班沒有加班費不合理也不合法。按出勤時間進行KPI績效考核並不違法，但如果強制加班且時數超出法律規定就違法。

他並提到，中國多家網路企業此前因為實施996工作制（早上9時至晚上9時，一周上班6天），已被中國最高法院和主管機關認定屬於違法行為。

浪潮集團壓榨員工引發關注後，官媒央視網今天發文抨擊浪潮集團試圖在辦公區公開懸掛標語，把加班標語當創意來曬，把加班當成正常狀態來宣傳，是畸形加班文化的縮影，更是對法律法規的漠視。「加班不一定真好，但違法一定不好」。

評論強調，作為一個成立已久的大型企業，應帶頭遵紀守法，成為業界榜樣。「崇尚奮鬥不能強制灌輸加班文化」。

據報導，山東省濟南市勞動保障監察支隊昨天已前往浪潮集團調查。