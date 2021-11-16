研究生買橘實驗 老闆「為國出力」送1箱 訂單暴漲20倍

浙江大學師生在論壇上看到消息後，紛紛來向老闆訂橘子。（取材自每日經濟新聞／浙大）

買橘子也能買出正能量？浙江大學研究生日前因為做實驗需要，打算向店家網購一些橘子，沒想到店家老闆在得知買家是要拿來為國家做研究的，二話不說要直接「送」他們一箱橘子，還說「幫不了國家什麼大忙，遇到了就想著出點力」，讓學生十分感動。這對佳話經過學生與校方廣傳後，一度衝上微博 熱搜第一，許多人紛紛向該店家訂購橘子支持這位「愛國」老闆，訂單暴漲20倍以上。

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每日經濟新聞報導，浙江大學農業與生物技術學院植物病理學專業博士研究生肖小娥，日前在網路上與銷售蜜橘的店家訂購橘子，拿來做為實驗用途。

肖小娥在與老闆詢問橘子大小與品種時，談到了自己是要拿來研究橘子致病的原因後，老闆先是問「是給國家做的嗎？」肖小娥回答「算是吧」，並告知了自己的研究生身分，想不到老闆接著回覆：「給國家服務，我捐一箱給你們先試試。幫不了國家什麼大忙，遇到了就想著出點力。」

老闆陳凱事後受訪。（視頻截圖）

肖小娥說，自己「猝不及防被賣家的話感動到了」，但為了控制成本，最後並沒有向該老闆購買價格較高的湧泉蜜橘來做實驗，也婉拒了老闆的好意，不過仍自掏腰包向老闆訂了一箱蜜橘，並將兩人的對話紀錄分享到浙大的校內論壇上。結果，許多浙大的師生們也被商家樸素的愛國情懷所打動，紛紛下單支持。

肖小娥也向老闆解釋已經於網路上分享這段事情，所以造成許多訂單湧入。而老闆知道後，也堅持贈送肖小娥一些橘子，報答好意。肖小娥再次分享與老闆的對話，事情也傳到微博上，相關話題一路衝上熱搜第一名。

報導指，由於大量訂單湧入，老闆還在網站上公告「請廣大朋友們一定要理性消費」，並感謝各界支持。事後媒體也找到這位老闆陳凱，他說：「其實你們不需要每個人都過來買橘子的，你來我店鋪跟我打個招呼我已經很感動了，大家理性消費最重要。」