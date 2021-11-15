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北交所投資門檻降至50萬 吸引眾多投資者

中國新聞組／北京15日電
北京證券交易所15日開市交易，首批掛牌企業81家。 (中新社)
北京證券交易所15日開市交易，首批掛牌企業81家。 (中新社)

北京證券交易所」15日正式開市，形成了京滬深三足鼎立之勢。北交所服務對象突出「更早、更小、更新」等特點，擬轉為上市公司的新三板精選層企業平均市值、平均營業收入、首次平均募集金額等指標明顯低於滬深上市公司，創新型中小企業特色鮮明。由於投資門檻降低，預料將吸引眾多個人和機構投資者參與。

北交所首批上市公司有81家，其中10只新股，另有71家精選層公司由新三板轉過來。新華社14日晚間發文稱，北交所的啟航，將為資本市場注入更多改革活力，為經濟高質量發展注入更多正能量。

文章提到，北交所啟航代表中國資本市場服務中小企業創新發展的能力邁上新台階，是資本市場改革發展的又一重大戰略部署，隨北交所運轉，會為中國創新型中小企業、中介機構還是各類投資者帶來新機遇。

封面新聞報導，北交所明確個人投資者準入的資金門檻為由原有精選層100萬的投資者門檻，調整為證券資產50萬元，與上交所科創板標準一致。門檻調降，或將直接影響市場參與者數量和投資者情緒。

北京南山投資創始人、新三板資深評論人周運南對「京市」給予高度評價。他指出，北交所是服務創新型中小企業的主陣地，能高效解決創新型中小企業融資難、上市難和退出難的歷史「三難」問題。新開戶的北交所增量投資者，可能帶來的增量資金規模，是市場一大關注要點。

澎湃新聞報導，開源證券總裁助理兼研究所所長孫金鉅表示，投資者在市場尋找高成長投資機會的同時要特別注意，不要盲目追高，同時要更加關注公司的基本面情况，注意公司經營大幅波動的風險。

他進一步指出，北交所定位於服務於創新型中小企業，因此投資者可以從細分賽道行業地位、下游需求空間和景氣度、估值性價比等多維度深挖具備核心技術優勢和高成長性的優質個股機會。

投資 證券 北京

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