「神仙愛情」廣西九旬翁照顧偏癱妻30年 餘輝相依偎

兩位老人在學校裡已經成為了一道令人羨慕的風景線。（取材自光明網）

近日，廣西藝術學院一對白髮老夫妻在校園相互依偎曬太陽的畫面，在短視頻平台被眾多網友點讚。餘暉中，老太太坐在輪椅上，看人來人往，老伴半躺於草坪，倚靠老太太的肩翻閱書籍，浪漫而愜意。

光明網報導，老先生叫李展威，今年已90歲，曾是學校的石膏模具工匠；老太太叫黃麗超，今年80歲，1992年中風 偏癱，難以行走。老先生悉心照顧老伴已近30載。

廣西藝術學院一對白髮老人在校園相互依偎曬太陽的畫面，在短視頻平台被眾多網友點讚。（取材自光明網）

1960年代，李展威退伍後經人介紹，認識比她小10歲的黃麗超。黃麗超當時是南寧一麻紡廠的女工。二人不久結婚，育有一兒一女。黃麗超1992年突然中風並半癱，語言出現障礙不能說話，生活難以自理。

兒子李先生說，母親患病時，他和妹妹還在讀書，父親當時臨近退休 。退休前，他把時間留給了教學；退休後，母親是他的全部，燒飯、餵食、更衣、洗澡……照料母親的過程，父親幾乎沒有一樣落下。

在家人眼裡，李展威勤儉節約，多年來還保持著劈柴燒火做飯的習慣，子女想聘請保母照顧他們也被拒絕，但李展威卻捨得花萬元人民幣（約1567美元）給老伴購買一張按摩床，只因商家稱按摩床有利於老伴康復。

李展威（右）每天都要幫老伴裝扮好才出門。（取材自光明網）

家人曾接兩老與子女一起居住，但李展威去住下不久，又搬回老屋。他曾跟學校一些離退幹部說，之所回學校住，是因為老伴喜歡校園的氛圍和環境。

據報導，黃麗超患病初期，為助老伴康復，李展威用一個滑輪和繩子製成一個可進行手部拉伸的康復器械；為哄老伴開心，他常常會去菜市場買一些小玩具；只要天氣合適，他每天都推著輪椅，陪老伴曬太陽看風景。

兩位老人的愛情引來廣藝學子的羨慕，一位已畢業多年的學子留言道：最美的愛情大概是當我們老了，你坐輪椅看夕陽，我依偎你肩看著你，平凡動人心、陪伴最長情。