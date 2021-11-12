月花400資助4孩子…清華貧困生的「樹洞」感動上億網友

清華大學一名貧困生在網站自述大學生涯從受助到助人的經歷引發關注。圖為清華大學。（取材自北京晚報）

網路日前一篇報導「清華貧困生的『樹洞』」，提到清華大學一名貧困生在匿名網站自述大學生涯從受助到助人的經歷。發布後引起了熱烈反響，「清華貧困生每月花400卻資助4名孩子」話題登上微博 熱搜榜第三，閱讀量高達1.4億。網友紛紛對這名同學博大胸懷表示敬佩。

據這篇長文，這名「清華大學貧困生」當年入學時獎學金和助學金共計13000餘元，扣除學雜費，一年可支配的資金只有6500元。他給自己制定了嚴格的開支計畫，每個月只能花400元。等他通過兼職有了穩定的收入，也獲得了保研資格。從研一開始，他每個學期拿出3200元，資助了4名家鄉希望小學的孩子，為他們提供一學期的生活費、學雜費等。

長文在網路上流傳後，有網友以「因為淋過雨，也想為別人撐傘」，「以我來時路，贈你沿途燈」來讚美這位學生。也有不少網友分享了自己的故事。

極目新聞報導，一位網友分享，「我的經歷是在初中和高中，那段艱苦的歲月，真的讓我成長成熟。我上了軍校，開始資助貧困生，我還記得攢了很多硬幣，捐給了希望工程。到現在，我一直在資助學生。也許是因為窮，我更懂得，那黑暗中的一抹陽光，是多麼的可貴」。

另一位網友回憶起求學時的艱苦歲月，「我18年前上的武大，那時候大家都是這麼過日子的，甚至還更難一點。我每年上學都要坐40個小時綠皮車、硬座，站40個小時，不得不感嘆一句，祖國真的變化好大」。

更有不少在校學生讀了報導後深受震撼，一名「我決定了，等我能養活自己了，我也要學這位清華學長資助貧困生，此言為證！等我！如果這個話題未來繼續存在，等我過來履行諾言。」一位網友留言，自己正處於低谷期，讀到這篇文章，感覺自己也沒有那麼抑鬱了，想想自己目前的事，根本不算什麼。

一位清華學子發文稱，他某一天晚上學到很晚，看到了這條樹洞，看完之後很震撼，他感嘆：「原來有那麼多生命努力的存在，晚上想了好多，想開了。」

對於此篇長文引發的回響，環球網報導，文章中也有一些細節遭到部分網友質疑。

據荔枝新聞報導，疑似作者本人昨天在網路上回應稱，文中的時間地點均被其模糊處理，希望大家不要再調查他的身分，發文本意是為了激勵和他一樣的人。