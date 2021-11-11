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從歌舞秀到推理秀 「雙11」晚會強調正能量

中國新聞組／北京11日電
周冬雨(左)中空裝加露腿，以性感打扮參加「天貓雙11」晚會。(視頻截圖)
周冬雨(左)中空裝加露腿，以性感打扮參加「天貓雙11」晚會。(視頻截圖)

從2015年至今，「雙11」晚會中，眾星璀璨、歌舞滿滿的明星表演依然是熱門，今年也不例外。儘管電商晚會的終極目標仍與「帶貨」有關，但今年有部分晚會開始更多強調溫暖、公益、正能量的表達，將熱度轉化成情懷與文化力量。

來源：YouTube

中新網報導，隨著多家電商平台的入場，熱鬧的雙11晚會日漸成為這個購物節的標配。10日晚，天貓聯手優酷、浙江衛視和東方衛視打造「狂歡夜」，拼多多則繼續聯手湖南衛視上演「超拼夜」。

今年「狂歡夜」請來了周冬雨、易烊千璽、華晨宇、金晨、李榮浩、毛不易、張韶涵等唱演藝人。其中，易烊千璽已是第六年參加「狂歡夜」。去年因翻唱「醜八怪」等表演火爆出圈的騰格爾，今年與黃明昊合作帶來「紅高粱」等四首歌曲。

相比之下，「超拼夜」陣容則更多囊括了在熱門綜藝中表現亮眼的明星，包括林志炫、李承鉉、李銖銜James、言承旭、楊丞琳、張雨綺等。還有實力派唱將龔琳娜、胡彥斌、蕭敬騰、周筆暢，以及楊千嬅、梁漢文共同帶來「可惜我是水瓶座」等歌曲。

今年「狂歡夜」在概念上也有所升級，以沉浸式劇情互動秀的形式貫穿始終，並加入了推理解謎的環節，所有表演都藏著需要觀眾解密的線索，而英國影星班奈迪克康柏拜區還在劇情中擔任重要的「管理員」角色。

電商晚會的「帶貨」也頗有看頭。在「超拼夜」中，現場設置有現金紅包翻倍一起拚，還有萬台0元手機、一分錢搶大牌、驚喜轎車大禮的亮點。

晚會上也出現了一群拚搏者的身影。比如「超拼夜」請到專注做魚丸已經20年的謝喜斌、95後餛飩廚娘牟樹梅等，展現不同行業勞動者的故事。田徑運動員蘇炳添、花樣滑冰運動員張丹也在晚會中為北京冬奧助力。

電商 運動員 北京

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