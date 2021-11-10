第一人 深圳單親媽 被認證「破產」

深圳法院8日裁定中國第一個「破產人」。（取自深圳市中級人民法院官網）

深圳市中級人民法院11月8日裁定債務人呼某破產 。中新社指出，這是中國 第一個「破產人」。深圳破產法庭庭長曹啟選稱，自宣告破產之日起，呼某進入免責考察期。考察期內，呼某需每月在深圳市破產事務管理署的破產信息系統登記申報個人收入、支出和財產狀況等信息，除扣除每月必要支出外，剩餘收入全部用於償還債務。

根據「深圳經濟特區個人破產條例」規定，通過免責考察期後，呼某即可免去剩餘債務。

南方日報報導，呼某原在深圳某商場經營教育 培訓機構。受商場倒閉影響，培訓機構不得不關閉，導致呼某負債480多萬元(人民幣，下同)。

2018年，呼某賣掉房子還債，但迄今仍負債人民幣100多萬元。呼某目前無固定工作，每月勞務收入約5000元，自2013年離異後獨自撫養女兒。

今年6月9日，呼某向深圳中院提交個人破產清算申請。深圳中院認定呼某財產不足以清償全部債務，符合宣告破產的條件。11月8日，深圳中院將文書送達至呼某手中，正式裁定宣告其破產。

深圳市中級人民法院破產法庭庭長曹啟選表示，「個人破產制度的目的是幫助『誠實而不幸』債務人實現經濟再生。」「誠實而不幸」是法院決定是否受理個人破產案件的前提，也是債務人進入破產程序後，法院裁定是否批准其減免債務申請的條件。

根據「個人破產條例」，債務人和債權人都可以向人民法院申請破產。就債務人而言，在深圳居住，且參加深圳社保連續滿三年的自然人，因生產經營、生活消費導致資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力的，可依法進行破產清算。

就債權人而言，當債務人不能清償債務時，單獨或者共同持有50萬元以上到期債權的債權人可以提出對債務人進行破產清算的申請。

截至9月30日，深圳市中級法院共收到個人破產申請755件。

深圳市人大2020年8月26日審議通過「個人破產條例」，並於今年3月1日起實施。「個人破產條例」規定，個人破產類型分為破產清算、重整、和解，供不同情況的債務人適用。

7月，深圳裁定中國首宗個人破產重整案；10月，首宗個人破產和解案在深圳審結。

界面新聞報導，深圳大學法學院民商法副教授齊礪傑表示，破產重整和破產和解都是協商免責，並沒有被宣告破產，破產清算才是真正意義上的法定免責，因此呼某是中國第一個破產人。