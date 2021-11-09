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疑似病例來過 成都環球中心測核酸 多人翻牆逃

中國新聞組／北京9日電
網傳影片顯示，多人從草叢缺口跑出封控區。（視頻截圖）
網傳影片顯示，多人從草叢缺口跑出封控區。（視頻截圖）

網傳四川成都高新區環球中心因新冠疫情被封閉，期間卻有手牽手翻越圍牆從草叢逃離，引發關注。

來源：YouTube

成都近日出現若干新冠病毒確診病例。8日，成都高新區桂溪街道益州社區發布「市民告知書」，表示對環球中心實施臨時管控措施，將對區域內人員和環境進行篩查，請市民配合做好核酸檢測，檢測後即可自行離開，回家後等待檢測結果和進一步通知，暫不外出。

香港01報導，網傳影片顯示，多名男女手牽著手翻越圍牆進入草叢的綠化地帶，逃離封控區。環球中心工作人員稱，之前有疑似病例來過，封控後卻有多人逃離。對此，當地派出所民警表示，目前正在調查，還未查到逃離者。

路透報導，有了解情況的人士印證了該視頻的真實性，並稱目前當地政府相關部門已經介入，要求全部核查。

目前尚不清楚環球中心的遊客數量。另一個視頻顯示，成都環球中心區內等待核酸檢測的人數眾多且十分密集，這可能會在一定程度上加劇疫情擴散。

成都新世紀環球中心設有購物中心、商務城、一個巨大的水上樂園。該建築占地逾170萬平方米，是世界上建築面積最大的單體建築。

10月末，上海迪士尼樂園被發現有新冠確診病例到訪該園後宣布閉園兩天，並對3萬多名遊客進行了核酸檢測。

檢測 疫情 樂園

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