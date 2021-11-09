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「給阿國人民搭把手」央視帶貨 12萬罐阿富汗松子秒殺

中國新聞組／北京9日電
央視新聞直播間舉行帶貨節目，促銷阿富汗松子。通曉阿富汗官方普什圖語的央視主播陳重（左），並身穿阿富汗民族服飾幫忙促銷。（視頻截圖）
央視新聞直播間舉行帶貨節目，促銷阿富汗松子。通曉阿富汗官方普什圖語的央視主播陳重（左），並身穿阿富汗民族服飾幫忙促銷。（視頻截圖）

因受疫情及阿富汗局勢的影響，阿富汗松子的銷售面臨困境，中國再度伸出援手，央視新聞直播間，電商主播李佳琦搭檔央視記者王冰冰月6日晚開啟第四屆進博會亞非產品專場，12萬罐手剝松子上架便迅速售空，成交額突破千萬。

綜合媒體報導，阿富汗盛產美味的松子，今年松子豐收，但銷售面臨困境，為了給予阿富汗人民力所能及的幫助，近日，45噸阿富汗松子通過「松子空中走廊」運抵上海，這是阿富汗政局變天以來，阿富汗對華的第一宗出口貿易。

來源：YouTube

中國外交部發言人汪文斌早前表示，松子為中國人民帶來美味，也可為阿富汗帶來外匯收入，緩解當地大批農民的生計困難，「松子空中走廊」是中阿兩國人民友誼源遠流長、兩國經貿合作穩步發展的縮影和寫照。

有關節目由網紅李佳琦及央視記者王冰冰共同主持，在推銷阿富汗松子期間，更專門邀請了通曉阿富汗官方普什圖語的央視主播陳重，身穿阿富汗民族服飾，簡介對這款松子以及中阿兩國經貿合作。

對此，阿富汗松子產業協會會長特別向中央廣播電視總台致信感謝；網友紛紛表示，「買一把松子，給阿富汗人民搭把手」。

美國撤出阿富汗之後，國際社會關注中國是否填補當地權力真空；阿富汗向中國出口的45噸松子，中阿雙方高度評價，強調「松子空中走廊」是兩國友誼「重要紐帶」；外媒形容，這是中國助力阿富汗復興的第一個指標。

阿富汗 中國 美國

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