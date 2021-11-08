中國量子運算突破 德國專家：至少追平西方

中國科學院的學者宣布超導量子計算和光量子電腦「祖沖之二號」實現創紀錄的運算性能，德國專家表示，中國在此一基礎研究領域至少追平了西方水準。圖為IBM量子電腦。（取材自IBM）

中國 學者近日發表論文指出，其最新研發的超導量子計算與光量子電腦實現了創紀錄的運算性能。其中，66量子比特（Qubits，又譯量子位元）的可編程超導量子電腦原型機「祖沖之二號」比目前最快的超級電腦快1000萬倍，計算複雜度比谷歌 的超導量子電腦原型機「懸鈴木」(Sycamore)高100萬倍。德國 專家表示，中國現階段「至少達到了西方的量子計算水平」。

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德國之聲中文網報導，54量子比特的谷歌「懸鈴木」2019年成為了全球首個實現「量子優越」(Quantum Supremacy，又稱量子霸權）的量子電腦，不過只能處理一些非常抽象的特定任務，和日常應用場景還有很大的距離。而由中國研發的「祖沖之二號」，按照研發團隊的說法，其處理任務的難度比「懸鈴木」高出二至三個數量級。團隊領銜人、中科院院士潘建偉表示，接下來將攻關量子糾錯，探索使用量子計算來解決一些具有重大應用價值的科學問題。

中國科技大學潘建偉宣布成功構建113個光子的量子電腦「九章二號」。（新華社）

潘建偉團隊此次還推出了光量子電腦原型機「九章二號」，其每毫秒的運算能力相當於傳統超級電腦運算3000億億年。相比以往的光量子計算設備，「九章二號」實現了對算法的更高掌控，而且能夠完成一步以上的運算。不過目前也同樣只能處理特定任務，尚不適合應用場景。

報導指出，近年來中國在量子科技領域取得了全球領先地位。此次「祖沖之二號」以及「九章二號」的研究成果，被亞琛理工大學物理學教授、德國於利希超算研究中心量子通信專家米歇爾森(Kristel Michielsen)點評為「至少達到了西方的量子計算水平」。

潘建偉表示，其團隊研發的「祖沖之二號」具有66量子比特，因此其性能為「懸鈴木」的四倍。不過這兩台原型機在處理試驗任務時，都沒有運用到其最大算力。

科學家預計，量子電腦今後有望實現搜索算法加密、物理仿真、化學分子模擬構建、人工智能等方面的應用。