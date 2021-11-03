我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

彭帥為中國前副總理付出真感情？ 網嘆「太單純」

波士頓首位華裔市長吳弭 打破200年白男主導局面

張高麗曾圖利親家? 疑「晉江幫」頭目

中國新聞組／北京3日電
中國前國務院副總理張高麗被爆與女網名將彭帥上床 （中新社資料照片）
中國前國務院副總理張高麗被爆與女網名將彭帥上床 （中新社資料照片）

75歲的中國前副總理張高麗，被爆與相差40歲的女網名將彭帥上床，引發外界注目。張高麗過往爭議也被掀開，外傳曾隱瞞留學北韓金日成綜合大學，還曾為了「面子問題」刁難攝影記者，更曾爆出女婿李聖潑，憑藉張高麗的「裙帶關係」經商大撈利益。

但也有媒體以勵志和苦幹實幹來形容張高麗，強調他從一個農村苦孩子出息成為中國國務院副總理的重要原因，是因他作風務實，為官以來鮮有爭議。

張高麗出生在福建省晉江縣一個農民家庭。其父母育有四子一女，張高麗排行最小。幼年時家境貧苦，父親在他未滿十歲時過世，一家六口均由寡母養大。

張高麗仕途得意，最後爬升到國務院副總理職位。不過另有媒體爆料不少關於張高麗爭議事跡，福建泉州晉江是中共江派張高麗的老家，2016年8月，有文章曾披露坐擁萬億的官僚資本集團「晉江幫」背後的黑幕，他們通過政商勾結進行利益輸送，獲取巨大利益，張高麗被指是「晉江幫」頭目。

2015年8月，中國天津濱海新區爆炸事件中，爆炸的危險品倉庫所屬公司「瑞海國際物流公司」，被踢爆疑似有政府高官張高麗當靠山。

海外知名經濟學者何清漣曾在推特說：「張高麗的簡歷上只寫廈門大學學歷，不寫其金日成大學的短期受訓（相當於二年制研究生學歷）。」有民眾評論說：「張高麗留學北韓，是拿不上檯面的留學經歷，引以為恥。」

何清漣曾透露，張高麗主政深圳市委書記期間忌諱很多。他的臉一邊大，一邊小，所以媒體只能從一個角度給其拍照，如果記者從另外一個角度照，照片要是見了報，第二天早上他的祕書可要把報社的總編罵得狗血淋頭。

據傳張高麗還把女兒張曉燕嫁給香港商人李聖潑，李聖潑和父親李義賢是信義玻璃的大股東，憑藉這個裙帶關係，李家在深圳發了大財。

中國 國務院 北韓

上一則

美調查稱核潛艦在南海撞上未知「海底山」 中國不信

下一則

彭帥為張高麗付出真感情? 網嘆「真的太單純」

延伸閱讀

彭帥事件無辜波及？韓劇「總理與我」在中國慘遭下架

彭帥事件無辜波及？韓劇「總理與我」在中國慘遭下架
網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」

網球／彭帥敢怒敢言 和謝淑薇「友情停在這」
世界晚報／「這裡」是犯罪天堂？麵包店10秒被偷光

世界晚報／「這裡」是犯罪天堂？麵包店10秒被偷光
中國教育部：赴美留學注意風險 美方已加強審查

中國教育部：赴美留學注意風險 美方已加強審查

熱門新聞

古風美食視頻博主李子柒告經理人，與「杭州微念」徹底撕破臉。（視頻截圖）

中國第一網紅淪最慘打工人 李子柒告經理人 徹底撕破臉

2021-10-27 08:00
中國網球選手彭帥。圖為她2016年參加中國公開賽檔案照片。（Getty Images）

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

2021-11-02 15:17
彭帥微博帳號2日發文，投下震撼彈。（Getty Images）

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

2021-11-02 17:06
小河墓地每個墓都有一根立木，形成了一座像是乾枯的胡楊林一樣的景象。（取自《澎湃新聞》）

新疆3500年前乾屍「小河公主」身分 基因測序揭曉

2021-10-28 10:20
警方破獲賣淫嫖娼窩點。（視頻截圖）

江蘇特殊賣淫案…群「鴨」藏別墅 女客才25歲

2021-10-26 08:00
岳小美被稱是「豬肉西施」。（視頻截圖）

河南「豬肉西施」走紅網路 有粉絲開車1小時買她的肉

2021-11-01 10:00

超人氣

更多 >
女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風

女網名將彭帥自爆與中國前副總理上床 他老婆還把風
彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」

彭帥核彈級爆料 中國網路全面消失「大家都不敢問」
29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡

29歲華女慘死法拉盛公寓 屍體陰部有血跡
吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

吳弭勝選 波士頓選出首位華裔女市長

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂

矽谷老牌台式麵包店遭竊 僑領店主：加州是犯罪者天堂