張高麗曾圖利親家? 疑「晉江幫」頭目

中國前國務院副總理張高麗被爆與女網名將彭帥上床 （中新社資料照片）

75歲的中國 前副總理張高麗，被爆與相差40歲的女網名將彭帥上床，引發外界注目。張高麗過往爭議也被掀開，外傳曾隱瞞留學北韓 金日成綜合大學，還曾為了「面子問題」刁難攝影記者，更曾爆出女婿李聖潑，憑藉張高麗的「裙帶關係」經商大撈利益。

但也有媒體以勵志和苦幹實幹來形容張高麗，強調他從一個農村苦孩子出息成為中國國務院 副總理的重要原因，是因他作風務實，為官以來鮮有爭議。

張高麗出生在福建省晉江縣一個農民家庭。其父母育有四子一女，張高麗排行最小。幼年時家境貧苦，父親在他未滿十歲時過世，一家六口均由寡母養大。

張高麗仕途得意，最後爬升到國務院副總理職位。不過另有媒體爆料不少關於張高麗爭議事跡，福建泉州晉江是中共江派張高麗的老家，2016年8月，有文章曾披露坐擁萬億的官僚資本集團「晉江幫」背後的黑幕，他們通過政商勾結進行利益輸送，獲取巨大利益，張高麗被指是「晉江幫」頭目。

2015年8月，中國天津濱海新區爆炸事件中，爆炸的危險品倉庫所屬公司「瑞海國際物流公司」，被踢爆疑似有政府高官張高麗當靠山。

海外知名經濟學者何清漣曾在推特說：「張高麗的簡歷上只寫廈門大學學歷，不寫其金日成大學的短期受訓（相當於二年制研究生學歷）。」有民眾評論說：「張高麗留學北韓，是拿不上檯面的留學經歷，引以為恥。」

何清漣曾透露，張高麗主政深圳市委書記期間忌諱很多。他的臉一邊大，一邊小，所以媒體只能從一個角度給其拍照，如果記者從另外一個角度照，照片要是見了報，第二天早上他的祕書可要把報社的總編罵得狗血淋頭。

據傳張高麗還把女兒張曉燕嫁給香港商人李聖潑，李聖潑和父親李義賢是信義玻璃的大股東，憑藉這個裙帶關係，李家在深圳發了大財。