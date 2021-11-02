中國籲儲存物資 濟南廣發「人防戰備應急包」受矚

濟南市民收到人防戰備應急包。取材自齊魯晚報

中國商務部 1日晚間發文，呼籲民眾「儲存一定數量的生活必需品」，以滿足「突發情況的需要」引發恐慌後，雖官媒接連澄清，不是在「抓緊備戰」，但近日不少山東省濟南市民，在社交媒體上貼出自己收到「人防戰備應急包」，裡面逃生用品一應具全，同樣造成討論。

根據中國網友曬出的「人防戰備應急包」內容，裡面有應急包，滅火毯、醫藥箱、逃生繩等物資，不少外地網友還留言表示羨慕，希望自家地方政府也能「一人發一個」。

對此，據《澎湃新聞》引述濟南市人防辦指稱，發放人防戰備應急包，是濟南市政府2021年，設定的22件民辦實事之一，於9月15日起至24日，就開放全市擁有抽籤資格的5.3萬多個家庭申請，近期抽籤完成後，陸續向1萬個家庭發放。

濟南市人防辦規劃財務處處長沈燦飛指稱，人防戰備應急包去年也有發放，今年內容物按照更加實用的原則，進行了微調，將過濾式呼吸面罩換成了滅火毯，將多功能安全錘換成了應急工具盒。

濟南市政府指出，人防戰備應急包是人防部門針對防空襲和防災減災需要而配備的物資便攜包，包內主要配備有醫療急救包、自救互救器材和個人防護用品等應急自救物品，適用於在遭受空襲或發生地震、火災、交通事故等自然災害或突發事件時人員進行應急自救互救。

在此之前，中國商務部網站1日晚間發出《關於做好今冬明春蔬菜 等生活必需品市場保供穩價工作的通知》，鼓勵家庭根據需要儲存一定數量的生活必需品，滿足日常生活和突發情況的需要。該段話後來被中國部分自媒體解讀，可能與緊張的台海情勢有關，引起是不是要「打仗了」的討論。

對此，中國官方媒體《經濟日報》2日發文澄清，指這段話引出中國網友各種猜測，引起熱切討論可以理解，但如果因此「過度腦補」，累積焦慮，完全沒有必要；《環球時報》總編輯胡錫進也說，台海地區固然緊張，但他沒有看到局勢已「箭在弦上」、頃刻間就要激發的絕對緊迫。