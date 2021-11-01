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北大化學博士棄教授職 樂當中學老師

中國新聞組／北京2日電
下課後，卓峻峭在辦公室為學生們答疑。(取材自龍華網)
下課後，卓峻峭在辦公室為學生們答疑。(取材自龍華網)

一名北大化學博士，在獲得高校特聘副教授的職位後，竟放棄而選擇到中學當化學教師，近日上了微博熱搜。

綜合媒體報導，2016年，卓峻峭獲得了北京大學的博士學位。畢業時他曾投過簡歷，有些高校已給他特聘副教授的職位了，但他想了一兩個月以後，選擇到重慶南開中學當化學教師。

卓峻峭說，他當時準備到中學去教書的時候，他的父親有點不同意，因為社會普遍認為中學老師的社會地位比較低，但他認為在大學裡面做科研有點枯燥，自己更適合在中學教書，與十五、六歲的學生接觸，特別有活力。

他說，「思考怎麼把書教好，也是做研究的過程，我特別享受這個過程」、「從孩子身上我能看到自己當初的影子，他們取得的成績更能讓我有成就感。」

卓峻峭注重教學方法與教學實際相結合，用身邊一些通俗易懂的例子來解釋那些複雜的化學概念，激發出學生的學習熱情。

卓峻峭正在上化學課。（視頻截圖）
卓峻峭正在上化學課。（視頻截圖）

一次上課，卓峻峭講到碳酸鈉和鹽酸的分部反應，看到有學生迷茫的盯著黑板，於是走到學生面前問他：「你最愛吃啥？」「雞腿」。

「鹽酸滴到碳酸鈉裡面，眾多碳酸根離子得到一個氫離子，只能反應得到碳酸氫根離子，也就是能吃兩個雞腿的人先吃一個雞腿，只能半飽。相反，如果碳酸鈉滴進鹽酸，就是掉進了雞腿的海洋，迅速反應得到二氧化碳和水。」聽懂卓峻峭話中含義的學生一下子就明白過來。

卓峻峭現在也是一名化學競賽老師，在他的帶領下，南開中學的化學競賽成功進入了全國決賽階段，近日還因為「北大化學博士到重點中學當老師」上了微博熱搜。回顧他的成長經歷，他說他在初三的時候就對化學產生濃厚的興趣，在高中遇到了自己的恩師，讀完了大學的教材，後來保送北大。

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