鍾南山：中國新一輪疫情 月內可控

中國工程院院士鍾南山表示，他相信在不到一個月的時間中國疫情就能夠得到非常有效的控制。（新華社資料照片）

中新網報導，中國 工程院院士鍾南山昨天在第三屆中國醫師公益大會上表示，雖然中國局部地區近日出現小規模聚集性疫情和零星散發病例，但他相信在不到一個月的時間就能夠得到非常有效控制；預計年底能夠完成疫苗 接種達80%以上 。

另據北京日報報導，中國國家傳染病醫學中心主任張文宏昨天在同一場合表示，未來全國和全世界都接種疫苗後，人們還是應該盡量減少聚集，在室內擁擠的地方盡量戴口罩，加強通風。

張文宏表示，新冠肺炎傳播性極強，需要做更多預防性的工作。 「這個疾病不是醫生所能夠單獨搞定的，我們一定需要普通民眾的配合。最近國內很多地方出現了散發病例，我要呼籲大家，新冠病毒非常隱蔽，如果我們經過了有病例的地區，回來以後要第一時間做核酸檢測 。」

張文宏指出，快速檢測病毒是我們贏得抗疫勝利非常重要的法寶，因為病毒傳播速度太快，如果能夠早期發現，就可以及時中斷它的傳播。但是如果發現得晚，可能就要付出更大的代價，所以積極地進行檢測是非常關鍵的。「第二，如果一旦有發燒這樣的症狀，我們要及時地到就近醫療機構的發熱門診或者核酸檢測點進行排查。這是幫助我們早期發現病人非常重要的一個環節。」

張文宏強調，包括戴口罩在內的一些防疫的基本環節，「哪怕將來在中國我們都接種過疫苗，全世界都接種過疫苗，我們還是呼籲大家能夠採取。只要做到了這一點，病毒的傳播速度就會大幅度地降低。」