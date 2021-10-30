官媒：守邊抗疫不容易 雲南瑞麗值得被看見

地處中緬邊境 的雲南瑞麗正經歷一場艱苦的抗疫持久戰，官媒昨天紛發聲力挺。人民日報刊文稱，一年多來仍在堅持，「瑞麗值得被所有人看見」；新華社主辦的半月談期刊發文指瑞麗的付出和貢獻值得肯定，但守邊抗疫任務艱鉅，民生問題也不容忽視，值得高度重視和加快解決。

半月談期刊指出，因地處中緬邊境，境外疫情 輸入風險高和防控難度大，為防止疫情向省內和省外擴散，瑞麗採取了較為嚴格的管控措施，對當地群眾的生產生活帶來較大影響。在此艱難時期，來自外界的關注、理解、支持顯得十分可貴和迫切。

雖地處抗疫鬥爭最前沿，瑞麗至今仍沒有發現疫情外傳，這份成績來之不易；廣大群眾理解、配合、支持防疫 工作，切實做到了勠力同心、為國守邊。瑞麗的付出和貢獻，值得肯定。

需要正視的是，曠日持久的疫情對地方黨委政府治理能力和群眾忍耐度構成巨大挑戰。政府應急保供服務與群眾的訴求之間，可能出現一些不對稱的情況。地方黨委政府在正確處理疫情防控與經濟社會發展的辯證關係時，也可能會出現力所不及的問題。從近期社會輿論反應來看，有的情況和問題正在加劇，值得高度重視和加快解決。

文章稱，只有解決好民生問題，才能為抗疫勝利和社會穩定奠定基礎。瑞麗抗疫關乎邊境安全穩定，這是「國之大者」。瑞麗從嚴從緊管控封鎖，是為了雲南全省和整個國家的平安。當前，瑞麗抗疫正處於關鍵期、攻堅期，各項防疫管控措施更科學、精準、嚴格、紮實、人性化一些，風險就會降低一分，勝利的希望就更大一點。

另人民日報昨天也刊文指出，一年多來，瑞麗承受了太多太多，這座美麗的邊陲城市至今仍在堅持。「瑞麗值得被所有人看見」。