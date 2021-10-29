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老公外遇生子「億萬富姐」吳英在獄中想離婚

中國新聞組／北京29日電
「億萬富姐」吳英。（取材自華夏時報）
「億萬富姐」吳英。（取材自華夏時報）

2007年因涉嫌非法吸收公眾存款罪入獄的「億萬富姐」吳英，日前以周姓丈夫與他人同居生子為由，在獄中起訴離婚，並要求分割近6億元（人民幣，下同，約9380萬美元）的共同債務。但據分析，由於吳英集資詐騙案相關資產迄未處置完畢，她想順利離婚恐怕並不容易。

吳英原是本色控股集團有限公司實控人。2006年，年僅25歲的她曾登上富比世女富豪榜第6位。2009年，金華市中級人民法院以集資詐騙罪判處吳英死刑，引發「經濟犯罪不至死」的呼聲。後經吳英上訴及法院多次改判，2018年減為25年刑期，目前她仍在浙江省女子監獄服刑。

華夏時報報導，吳英與周男2002年6月登記結婚，未育有子女，周男曾在本色公司擔任副董事長一職。

吳英在民事起訴書中稱，2007年2月她被抓後，2012年周某某曾到監獄與她提離婚。 「家人會見我時，告訴我2011年周男和別的女人公開以夫妻名義同居，2012年11月兩人生了一個兒子剛好滿月，我有些不敢相信，我和周男還沒有離婚，他竟然敢這樣做。在會見時我問他有沒有此事，他沒有否認。」

吳英的起訴狀透露，她與周某某的感情已完全破裂，為此請求法院判決二人離婚。二人共同債務為5億9794萬元，要求法院均等分割。

針對吳英的起訴，她的丈夫周男稱，他在2012年、2021年兩次主動起訴離婚，但最後均無奈以撤訴告終。 「她在裡面多少年了，我在外面我也要生活。對不對？」周男無奈地說。周男說，最早是吳英提出離婚，當時判的是死刑，但他想「這個時候我提離婚太不人道了」。至於兩人的財產，「到現在為止都是一筆糊塗帳」，他說。

吳英離婚案或將一波三折。報導說，首先她面臨的是無力繳納近300萬元訴訟費用的問題。吳英集資詐騙案相關資產遲未能處置完畢也是離婚案一大絆腳石。據悉，吳英被扣押查封的資產有房子、汽車、珠寶等。

詐騙 監獄 富比世

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