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杭州精品店請不到人？ 網酸：8萬月薪就想招「李佳琦」

中國新聞組／北京29日電
「杭州奢侈品店長月薪8萬招不到人」熱議，使李佳琦（右）和薇婭（左）的銷售奇蹟再度成為話題。（取材自每日經濟新聞／視覺中國資料照片）
「杭州奢侈品店長月薪8萬招不到人」熱議，使李佳琦（右）和薇婭（左）的銷售奇蹟再度成為話題。（取材自每日經濟新聞／視覺中國資料照片）

隨著中國奢侈品市場急速擴大，相關行業需人孔急，卻有企業頭疼人才難尋，「杭州奢侈品店長月薪8萬招不到人」近日衝上熱搜，網友看了卻炸鍋，調侃「八萬月薪就想招李佳琦、薇婭那種人才？」

每日經濟新聞報導，中國（浙江）人力資源服務博覽會近日在浙江杭州舉辦，吸引100多家國內外知名人力資源公司參加，其中高端IT人才缺口最大，應屆生年薪可以開到40萬到60萬人民幣(下同，約9.3萬美元)。

博覽會上還有不少奢侈品行業管理職缺，據業者表示，「優秀店長、優秀店員缺口比較大」，店長月薪可以開到5萬至8萬，但此類人才也比較少。

對此，網友紛紛發表留言。有網友表示，「也就是這麼說，真去了又不符合條件」、「 去了又說想要李佳琦、薇婭那種人才」，還有人吐槽，「月薪八萬是提成吧，底薪就三千？四千？」

淘寶主播銷售榜10月20日數據顯示，李佳琦直播銷售額達到106.53億元，薇婭直播間的成績也達到82.52億元，第三名雪梨直播間則為9.3億元。首輪預售結束，兩大主播的觀看人數接近五億，足見熱度之高。

儘管去年李佳琦直播間雙11的戰績也達到70億元，但作為頭部主播，他還是精心備戰預熱活動，在預售開啟前兩周，就在直播間講解雙11的優惠力度與滿減計畫，讓消費者盡早種草、加購。跟隨李佳琦、薇婭的節奏，今年主播們幾乎都推出了相應的excel清單，清晰明了地展示了活動商品和優惠信息。

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