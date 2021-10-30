疫情升溫 代理額濟納旗旗委書記：擅自外出 見1個抓1個

阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記，上街實地督導疫情防控工作。（取材自今日阿拉善）

內蒙古額濟納旗近日疫情 升溫，一日內新增本土確診病例35例，為加大一線防控工作 力度，26日起由阿拉善盟盟委書記代欽兼任額濟納旗旗委書記。代欽一上任就強調嚴格管控人員流動，確保群眾遊客足不出戶，更指出「不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個」。

代欽表示，打贏疫情防控阻擊戰是當前壓倒一切的重大政治任務，要加強居民小區管控，嚴格落實封閉管理各項措施，嚴格管控人員流動，確保群眾遊客足不出戶，街上一律不得出現閒雜人等。要加強社會面管控，公安 部門要抽調警力對沿街商鋪、居民小區、遊客滯留點等加強巡邏，對不聽勸阻擅自外出的，見一個抓一個，並依法嚴肅追究法律責任。

此外，要加大滯留遊客服務保障力度，每個滯留點都要派駐工作組，全面掌握滯留遊客的詳細信息，精準制定服務方案，用心用情做好滯留遊客心理疏導、生活保障等工作，讓他們切實感受到額濟納旗黨委、政府的關懷溫暖等措施。

據阿拉善日報社報導，代欽上任當天上午，就在額濟納旗上街實地督導疫情防控工作，檢查疫情防控措施落實情況。他深入額濟納旗遊客滯留點陶來酒店、金桃來酒店，隔離備用點金洋酒店、瑞楓酒店，封控小區沁苑嘉園小區、農機場大院，實地督導疫情防控工作，檢查疫情防控措施落實情況。盟委委員、秘書長魏治國一同督導。

代欽仔細了解了社區幹部、志願者等的工作情況以及各個小區居住人口、重點人員數量、人員流動、核酸檢測、居民生活保障、居民需求等情況。