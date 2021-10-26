我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山灣區狂風暴雨 逾700樹倒、200處淹水 4萬戶停電

影／日本真子公主成婚 與妹相擁道別 正式脫離皇室

疫情升溫 北京、內蒙防控升級紛下「禁足」令

記者陳政錄／北京26日電
北京市昌平區北七家鎮宏福苑社區門口24日嚴控人員出入，防疫人員登記接收居民購買的各類物品。(中新社)
北京市昌平區北七家鎮宏福苑社區門口24日嚴控人員出入，防疫人員登記接收居民購買的各類物品。(中新社)

中國本土疫情持續升溫，內蒙古和北京25日都升級防控措施。內蒙古額濟納旗自25日零時起，對所有居民和遊客實行足不出戶的居家抗疫措施。北京則推出七大防控措施，要求在京人員非必要不出京，最大限度減少出京活動，並限制涉疫地區人員進返北京。

據中國衛健委25日通報，新增確診病例39例，其中，本土病例35例，涉及9省分，分別是內蒙古19例、貴州4例、甘肅4例、北京2例、河北2例、湖南2例、陝西2例。另有3例本土無症狀感染者。

目前，中國有兩個高風險區，一是北京昌平區宏福苑小區，一是內蒙古阿拉善盟額濟納旗來呼布鎮。

從10月19日以來，一周內北京已出現19名染病者，涉及昌平、豐台、海淀三區。其中有兩組人曾自駕到內蒙古、山西等地遊玩，還有人與自駕遊歸來者打牌。

北京市發言人徐和建25日指出，北京陸續發現京外關聯和本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，面臨的疫情風險和防控壓力持續增大。

為防控疫情，北京市25日一口氣公布7大防控措施，包括最大限度減少出京活動；繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策；所有進京人員嚴格查驗「北京健康寶」；加強進出京旅遊管理；嚴格會議論壇防疫要求；從嚴落實公共場所防控措施，按75%限流開放公園景區等場所；嚴格落實「四方責任」。

根據新的防控措施，在京的黨政機關、國有企事業單位、軍隊要嚴格出京審批。重點場所與行業可要求出京人員在返京後進行核酸檢測，結果為陰性後才可返回工作崗位。

在內蒙古方面，阿拉善盟額濟納旗新冠疫情指揮部發布公告，自25日零時起，對居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。居民可聯繫社區值守工作人員代買代送；遊客可聯繫飯店工作人員、商家、志工代買代送。額濟納旗約有3萬5000多常住人口。

北京市即日起將昌平區東小口鎮森林大第家園社區定為中風險地區。(新華社)
北京市即日起將昌平區東小口鎮森林大第家園社區定為中風險地區。(新華社)

北京 疫情 中國

上一則

國際特赦組織月底撤出香港 國安法下恐遭港府報復

下一則

孟晚舟返崗 「送老爸最好的生日禮」

延伸閱讀

中國本土疫情持續升溫 北京、內蒙紛下「禁足」令

中國本土疫情持續升溫 北京、內蒙紛下「禁足」令
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名

全球城市潛力排行 北京、台北分列第23、24名
專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

專家：華爾街看多中國 但北京須贏得美國老百姓好感

熱門新聞

一名遊客闖入北京野生動物園白虎園區對眼前的虎群叫囂、狂吼、挑釁，但老虎始終不為所動。（百家號）

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

2021-10-25 12:17
圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

2021-10-23 10:00

超人氣

更多 >
男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他

男子面對面挑釁虎群 原來有這個？ 難怪老虎不咬他
華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰

華爾街日報：台灣軍隊士氣不振 難與中國一戰
美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家

美今將公布搭機入境疫苗接種規定 可能豁免少數國家
麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點

麥當勞員工曝「這品項」最滯銷：從沒看過客人點
美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張

美國脫口秀專題談台灣 主持人幽默解釋台海緊張