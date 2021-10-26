疫情升溫 北京、內蒙防控升級紛下「禁足」令

北京市昌平區北七家鎮宏福苑社區門口24日嚴控人員出入，防疫人員登記接收居民購買的各類物品。(中新社)

中國 本土疫情 持續升溫，內蒙古和北京 25日都升級防控措施。內蒙古額濟納旗自25日零時起，對所有居民和遊客實行足不出戶的居家抗疫措施。北京則推出七大防控措施，要求在京人員非必要不出京，最大限度減少出京活動，並限制涉疫地區人員進返北京。

據中國衛健委25日通報，新增確診病例39例，其中，本土病例35例，涉及9省分，分別是內蒙古19例、貴州4例、甘肅4例、北京2例、河北2例、湖南2例、陝西2例。另有3例本土無症狀感染者。

目前，中國有兩個高風險區，一是北京昌平區宏福苑小區，一是內蒙古阿拉善盟額濟納旗來呼布鎮。

從10月19日以來，一周內北京已出現19名染病者，涉及昌平、豐台、海淀三區。其中有兩組人曾自駕到內蒙古、山西等地遊玩，還有人與自駕遊歸來者打牌。

北京市發言人徐和建25日指出，北京陸續發現京外關聯和本地病例，疫情形勢嚴峻複雜，面臨的疫情風險和防控壓力持續增大。

為防控疫情，北京市25日一口氣公布7大防控措施，包括最大限度減少出京活動；繼續堅持涉疫地區人員限制進返京政策；所有進京人員嚴格查驗「北京健康寶」；加強進出京旅遊管理；嚴格會議論壇防疫要求；從嚴落實公共場所防控措施，按75%限流開放公園景區等場所；嚴格落實「四方責任」。

根據新的防控措施，在京的黨政機關、國有企事業單位、軍隊要嚴格出京審批。重點場所與行業可要求出京人員在返京後進行核酸檢測，結果為陰性後才可返回工作崗位。

在內蒙古方面，阿拉善盟額濟納旗新冠疫情指揮部發布公告，自25日零時起，對居民和遊客實行足不出戶（店）的居家抗疫措施。居民可聯繫社區值守工作人員代買代送；遊客可聯繫飯店工作人員、商家、志工代買代送。額濟納旗約有3萬5000多常住人口。