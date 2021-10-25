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打麻將5染疫 北京2人遭刑事調查

記者陳政錄／綜合報導
兩個多月前的江蘇揚州麻將疫情傳播鏈還記憶猶新，如今北京又爆出打牌群聚感染事件。圖為示意圖。（取材自界面新聞）
兩個多月前的江蘇揚州麻將疫情傳播鏈還記憶猶新，如今北京又爆出打牌群聚感染事件。圖為示意圖。（取材自界面新聞）

兩個多月前江蘇揚州疫情的「麻將傳播鏈」還記憶猶新，如今隨中國新一輪本土疫情爆發，北京市也出現「打牌群聚」。據北京市衛健委通報，10月16日，有二人從中風險地區旅遊返京後，不但沒有主動通報，還邀請朋友打麻將，造成截至24日已共五人確診，二人均遭到公安刑事立案偵查。

北京市公安局副局長潘緒宏24日通報三起違規典型。第一起，居住在昌平區的確診病例陳某林、劉某敏，16日到內蒙古旅遊後，返京出現發燒症狀，但仍「外出就餐、邀請多人到居所打麻將」。他們也沒有向社區通報旅遊史，還自行購買藥物處理。

潘緒宏通報的第二起案例，為販售給第一起案例中二人藥物時，未依照規定要求二人掃描「健康寶」的藥房相關負責人；第三起案例，則是22日昌平區在疫情管制期間，有二人違規離開封控區也遭調查。

警方表示，根據「北京市突發公共衛生事件應急條例」等規定，在北京市居住、工作、旅遊等境內外人員，應協助配合北京市依法開展的突發公共衛生事件應對工作，配合所在社區、村有關調查、檢測、隔離，特別是封控防疫措施。公安機關將加強小區、樓宇等區域防控管理，並做好社區棋牌室等密閉場所暫停開放管控工作。

北京 公安 疫情

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