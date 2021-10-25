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北京疫情高危區 逾2萬人隔離 河北石家莊封40小區

中國新聞組／北京25日電
北京昌平區宏福苑社區每個單元門前都有專人值守，嚴防居民進出。（取材自新京報）
北京昌平區宏福苑社區每個單元門前都有專人值守，嚴防居民進出。（取材自新京報）

截至24日，僅7天時間，中國本輪新冠疫情已擴散11省157人。其中首都北京「疫情中心」的昌平區宏福苑社區已封閉，有2萬3000多名居民正居家隔離，周邊的商業中心已歇業。另河北石家莊市23日通報新增確診病例1例，就立即封了約40個小區，陷入恐慌的居民將超市的食品搶購一空。

來源：YouTube

國家衛健委通報，24日0至24時，全國新增確診病例39例，35例本土病例中，以內蒙古19例最多，北京的2例出現在豐台區和海淀區。本輪疫情迄今已波及陝西、寧夏、內蒙古、北京、甘肅、湖南、貴州、河北、湖北、青海、四川等11省區市，除內蒙古二連浩特14例、河北石家莊1例尚未找到源頭，其餘陽性病例都直接或間接與內蒙古額濟納旗相關。

其中，首都北京的疫情防控規格迅速升級。新京報報導，昌平區北七家鎮宏福苑社區是北京目前唯一高風險地區。小區內有2萬3000多名居民正居家隔離，周邊道路仍可正常通行，道路上行人極少，經停周邊站點的公交車幾乎空駛。附近商舖全部關門歇業。小區5公里外的北京王府中西醫結合醫院停診。

宏福苑社區共117棟樓11116戶。根據封控要求，要確保居民足不出戶，還要保證居民的基本生活。「出入口已經都封了，現在只保留了北門和南面的大門作為物資存放點，再由我們工作人員分批次統一配送到每家每戶。」北門外工作人員說。

一名配送員說，這兩天他幾乎都在這裡送貨，送的都是以米麵糧油和果蔬為主的生活必需品，「送貨量是平時的幾倍」。社區周邊的底商已按照防疫要求全部關門，附近的白各莊商業中心也已歇業，內部的生鮮超市和餐飲、健身等商舖大門緊閉。

但儘管小區內每個單元門前都有專人值守，仍有兩名居民翻越護欄「出逃」外地，官方已對兩人立案偵查。

另法廣報導，24日，河北石家莊市通報新增確診病例1例，防疫動作卻相當異常：約40個小區立即被封，近2000人被拉走集中隔離，街上到處都是整排的防疫車運送隔離者，逾50萬人進行了核酸檢測。

據網民發布的視頻顯示，被封閉小區的名單中，涉及人員包括政府官員和企業高管。經歷過前一波疫情的石家莊居民慌了，紛紛到超市搶購食物，菠菜甚至高達15元一斤。許多貨架的食物被搶購一空。

石家莊官方昨天表示，截至24日9時，採樣51萬9108人，出結果45萬6767份，均為陰性。官方會全力保障市民生活必需品穩定供應。

北京昌平區宏福苑社區每個單元門前都有專人值守，嚴防居民進出，並有穿著防護衣的人員...
北京昌平區宏福苑社區每個單元門前都有專人值守，嚴防居民進出，並有穿著防護衣的人員運送物資。（取材自新京報）

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