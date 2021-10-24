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家長瞞著子女來… 成都新相親角 尋緣要「實名制」

中國新聞組／北京24日電
大源中央公園相親角湖邊的欄杆上，整整齊齊掛著40幾份擇偶資料，落款大多都為“家長電話XXXX”。（取材自紅星新聞）
大源中央公園相親角湖邊的欄杆上，整整齊齊掛著40幾份擇偶資料，落款大多都為“家長電話XXXX”。（取材自紅星新聞）

自從成都人民公園相親角關閉後，為子女尋覓對象的家長紛紛轉戰大源中央公園相親角，成為近期成都火爆的相親地點。不少家長瞞著孩子來相親，公園還掛出「兒女家長實名制相親公益群」的規章制度，上面寫著家長或本人必須到公園管理處實名登記。

紅星新聞報導，公園湖邊欄杆上，掛著40幾份擇偶資料，其中多為女性，男性不到10%，出生年份在1980年-1993年之間，最小的為1996年。裡面不乏高學歷、有車有房的描述，多份資料都寫著「985研究生」「高新區有房」「國企上班」等。

一名母親嘆氣表示，她瞞著兒子偷偷來相親角幫他尋緣，兒子近40歲，在科技企業做研發工作，「之前在人民公園找到幾個合適的，把聯繫方式給他他也不理，點都不配合，惱火。」

不少家長除看資料，也在現場互相交流，甚至有不少家長「現場徵婚」，「83年的不好找了，年齡有點大了。」「這個在城南有房，還是可以。」

不少家長除看資料，也在現場互相交流，為子女尋覓相親對象。（取材自紅星新聞）
不少家長除看資料，也在現場互相交流，為子女尋覓相親對象。（取材自紅星新聞）

據報導，由於不良仲介太多，為防止仲介收高價、提供假訊息，公園掛出「兒女家長實名制相親公益群」的規章制度，上面寫著家長或本人必須到公園管理處實名登記、不能推銷產品、不能收費、拒絕婚介等規定。

現場有名自稱王姐的嬢嬢就是相親群的一員，當天在相親角值班。她說，群內有40多名家長，這個相親角從今年4月開始籌備，7月定了下來，群裡每天安排一到兩個家長來現場維持秩序，並審核想掛資料的家長身分資料。

王姐表示她專門從南充來成都，就是要督促在成都上班的女兒交朋友，「這裡的家長也來自各個地方，都是來幫子女物色相親對象的， 新都的、都江堰的都有。」

一名公園管理人員說，家長需要提供真實的身分信息在公園管理處備案登記，並簽訂一份免責聲明，才能在公園內規定地點統一懸掛尋緣信息。

在現場的多是為子女尋緣的父母，大家在各份資料前來回踱步，時而駐足觀看。（取材自紅...
在現場的多是為子女尋緣的父母，大家在各份資料前來回踱步，時而駐足觀看。（取材自紅星新聞）
大源中央公園相親角湖邊的欄杆上，整整齊齊掛著40幾份擇偶資料，落款大多都為“家長...
大源中央公園相親角湖邊的欄杆上，整整齊齊掛著40幾份擇偶資料，落款大多都為“家長電話XXXX”。（取材自紅星新聞）

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