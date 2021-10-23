「雙反聖嬰年」 中國預測今年冬天氣溫恐將偏低

圖為四川省阿壩州若爾蓋大草原20日被皚皚白雪覆蓋的景象。中新社

23日是24節氣中的「霜降」，是秋季最後一個節氣，象徵著冬天即將到來。中國 國家氣象中心指出，由於今年是「雙反聖嬰年」，影響中國的冷空氣活動將比常年更加頻繁，且強度偏強，中國中東部大部份地區氣溫比往年同期偏低的概率較大，但南方地區降水恐將偏少。

中國國家氣象中心表示，今年7月以來，赤道中東太平洋海溫持續下降，預計10月進入「拉尼娜（反聖嬰）」狀態，並於冬季形成一次弱到中等強度的拉尼娜事件。鑒於2020-2021年秋冬季曾出現拉尼娜事件，2021年將是「雙拉尼娜年」。

中國國家氣象中心稱，在多數拉尼娜事件達到盛期的冬季，影響中國的冷空氣活動會比常年更加頻繁，且強度偏強，中國中東部大部份地區氣溫較常年同期偏低的概率較大；而中國南方地區的水汽條件較常年同期會明顯偏差，不利於形成降水。

但中國國家氣象中心也特別說明，氣溫偏冷不等於「冷冬」。「偏冷」、「偏暖」只是相較於平均狀況而言，而「冷冬」、「暖冬 」則有嚴格標準。

不過，廣州22日均溫僅15.7℃，全天最高溫 也只有17.8℃，已相當於正常情況下11月底12月初的氣溫。福州22日陰雨綿綿，全天最高氣溫也只有17.3℃，刷新福州的10月最低高溫紀錄。

中國中央氣象台預估，10月22-31日，中國江漢、江淮、江南、華南、四川盆地及貴州等地平均氣溫將較常年同期偏低1～3℃。