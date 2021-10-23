停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

李子柒近段時間卻迎來了一些變故，已經三個月左右沒有更新過內容，各界紛猜測原因。央視CCTV4 22日上線「魯健訪談·對話李子染」節目，揭曉許多李子柒成功背後不為人知的艱辛。針對為何久未更新視頻，李子柒未明確回應，謹表示「覺得自己很幸運」。

網易新聞報導，近日，央視中文國際頻道新聞主播魯健，帶著他的節目「魯健訪談」專訪了有名的短視頻博主李七柒，這是魯健訪談節目創辦以來採訪的首位網紅。

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李子柒與魯健面對面，除了一如既往的衣著古樸以外，邏輯清晰、表達流暢。整個採訪半個小時左右，李子柒一直用側臉對著鏡頭。不過，央視攝影 師有推近景，可以看到李子柒的全臉。

網上喜歡李子柒的人有很多，同樣質疑的人也不少，說她背後有500人的團隊在出謀畫策。尤其最近，各種非議一擁而上。面對這些聲音，李子柒說，大家說的500人，可能是指李子柒品牌下的團隊，真正參與視頻內容創作的只有兩位攝影師，一位助理，還有她自己。她說不怕被質疑，比起千萬級的粉絲數量，她更看重這些數字背後的情感。

在節目中說到今後的打算，李子柒說大的方面是想做好三件事：第一，響應當前鄉村振興號召，帶動周圍的鄉親們共同富裕；第二，堅持拍攝更多的非物質文化遺產項目，吸引更多的人參與進來； 第三，做好青少年引導工作 ，讓孩子們有正確的價值觀。小的方面是時間不等人，哪怕減少一些拍攝量也要多陪伴奶奶，不讓自己留遺憾。

對於許多有意在模仿她風格的短視頻博主，李子染說不擔心「過氣」，更不焦慮其他人超過自己，她認為各美其美才能推動整個行業的良性發展。

李子柒從六歲起跟隨爺爺、奶奶生活，奶奶經常會出現在她的視頻裡。談到原生家庭環境對她性格的影響，李子柒在訪談中並沒有訴苦，而是講她的幸運和感恩。雖然跟爺爺、奶奶生活，但他們給了她全部能給的愛，讀書困難又有婦聯和好心的記者幫忙解決。正是因為童年時遇到過太多溫暖的人、溫暖的瞬間，她才想把這些溫暖傳遞給更多人。