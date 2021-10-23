我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鮑德溫新片已發生3度誤射 出事前劇組才剛罷工

甘迺迪遇刺案近60年再度解密 拜登：延至明年底公布

停更遭臆測 李子柒央視受訪：自己很幸運 想做好3件事

中國新聞組／北京23日電
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）
李子柒在訪談中，少見的露出全臉。（視頻截圖）

李子柒近段時間卻迎來了一些變故，已經三個月左右沒有更新過內容，各界紛猜測原因。央視CCTV4 22日上線「魯健訪談·對話李子染」節目，揭曉許多李子柒成功背後不為人知的艱辛。針對為何久未更新視頻，李子柒未明確回應，謹表示「覺得自己很幸運」。

網易新聞報導，近日，央視中文國際頻道新聞主播魯健，帶著他的節目「魯健訪談」專訪了有名的短視頻博主李七柒，這是魯健訪談節目創辦以來採訪的首位網紅。

來源：YouTube

李子柒與魯健面對面，除了一如既往的衣著古樸以外，邏輯清晰、表達流暢。整個採訪半個小時左右，李子柒一直用側臉對著鏡頭。不過，央視攝影師有推近景，可以看到李子柒的全臉。

網上喜歡李子柒的人有很多，同樣質疑的人也不少，說她背後有500人的團隊在出謀畫策。尤其最近，各種非議一擁而上。面對這些聲音，李子柒說，大家說的500人，可能是指李子柒品牌下的團隊，真正參與視頻內容創作的只有兩位攝影師，一位助理，還有她自己。她說不怕被質疑，比起千萬級的粉絲數量，她更看重這些數字背後的情感。

在節目中說到今後的打算，李子柒說大的方面是想做好三件事：第一，響應當前鄉村振興號召，帶動周圍的鄉親們共同富裕；第二，堅持拍攝更多的非物質文化遺產項目，吸引更多的人參與進來； 第三，做好青少年引導工作，讓孩子們有正確的價值觀。小的方面是時間不等人，哪怕減少一些拍攝量也要多陪伴奶奶，不讓自己留遺憾。

對於許多有意在模仿她風格的短視頻博主，李子染說不擔心「過氣」，更不焦慮其他人超過自己，她認為各美其美才能推動整個行業的良性發展。

李子柒從六歲起跟隨爺爺、奶奶生活，奶奶經常會出現在她的視頻裡。談到原生家庭環境對她性格的影響，李子柒在訪談中並沒有訴苦，而是講她的幸運和感恩。雖然跟爺爺、奶奶生活，但他們給了她全部能給的愛，讀書困難又有婦聯和好心的記者幫忙解決。正是因為童年時遇到過太多溫暖的人、溫暖的瞬間，她才想把這些溫暖傳遞給更多人。

李子柒接受央視CCTV4「魯健訪談·對話李子染」訪談。（視頻截圖）
李子柒接受央視CCTV4「魯健訪談·對話李子染」訪談。（視頻截圖）

攝影 工作 YouTube

上一則

海南首位女飛行員韓佳寧 軍裝照刷屏

下一則

中國國防部證實 中俄海軍首次海上聯合巡航

延伸閱讀

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」
中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演

中國全面封殺李雲迪 恐終生禁演
美核潛艇撞上黃花魚養殖箱？ 央視：機率不高

美核潛艇撞上黃花魚養殖箱？ 央視：機率不高
央視時評：台海嚴峻罪魁禍首是民進黨和「台獨」勢力

央視時評：台海嚴峻罪魁禍首是民進黨和「台獨」勢力

熱門新聞

圖為李雲迪2016年3月23日在美國紐約卡內基音樂廳演奏後向觀眾致意。新華社

中國「鋼琴王子」李雲迪涉嫌嫖娼被抓

2021-10-21 09:36
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
李雲迪。(取材自微博)

李雲迪嫖娼1次1萬元 支付寶轉帳「上半年已被抓過」

2021-10-21 21:43
李雲迪。(新華社)

李雲迪嫖娼被拘 同樣原因被抓的明星後來怎樣了？

2021-10-21 20:32
父親對女兒說他已老了，沒有能力一直養她。（取材自鳳凰周刊）

月給1萬生活費嫌少 留學生飆罵親爹是畜牲

2021-10-22 10:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00

超人氣

更多 >
曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」

曾批疫苗是撒旦計畫 陰謀論支持者染疫「失去喜悅」
辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」

辣妹只是媽媽桑？李雲迪驚傳嫖「猛男鴨」
李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍

李雲迪嫖妓被捕 郎朗躺著也中槍
亞歷鮑德溫誤殺釀死傷 警局外焦急崩潰照曝光

亞歷鮑德溫誤殺釀死傷 警局外焦急崩潰照曝光
時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？

時薪提高 職位眾多 為何人們仍不願返回職場？