「獨特瀟湘文化奇觀」 永州摩崖石刻 千年瑰寶述家國情懷

「摩崖石刻中的歷史與文化學術研討會」中，多位與會專家針對摩崖石刻的歷史淵源、藝術成就等進行交流與討論。（取材自參考消息報）

摩崖石刻是中國 古代的一種石刻藝術，更是千年文明瑰寶，「摩崖石刻中的歷史與文化學術研討會」日前在北京的中國歷史研究院召開，多位與會專家針對摩崖石刻的歷史淵源、文化價值、藝術成就及推廣保護等，進行交流與討論。其中位於湖南的永州摩崖石刻中，久負盛名的代表之一「大唐中興頌」最受關注。

參考消息報報導，中國國家博物館上月舉辦「摩崖上的中興頌——永州摩崖石刻拓篇展」，展出60件從唐代至近代的永州摩崖石刻拓片，吸引陸媒廣泛報導，更獲得2.5億次點擊。

「摩崖石刻中的歷史與文化學術研討會」本月17日在北京的中國歷史研究院召開。（取材自參考消息報）

摩崖石刻是以石為載體，用雕刻的方法記錄知識的文獻，也是鐫刻於天然山崖、石壁上的書法 藝術。目前全中國北宋石刻現有340多種，湖南有60多種且全部位於永州。

湖南省委宣傳部常務副部長蔣祖烜表示，永州摩崖石刻為「獨特的瀟湘文化奇觀」，具有難以估量的價值。

永州摩崖石刻最負盛名的代表之一，是公元771年鐫刻，由元結撰文、顏真卿正楷書寫的「大唐中興頌」，表達當時元結顏真卿等人對家國情懷的真摯抒發。在此之後，還衍發生出「大宋中興頌」、「大明中興頌」等「中興頌」系列石刻。這書法瑰寶是顏真卿一生中唯一的摩崖石刻書法作品，也是顏真卿書法技藝爐火純青的代表作之一。

中國書法家協會分黨組副書記、祕書長鄭曉華指出，透過對比顏真卿44歲時所書「多寶塔碑」、56歲所書「郭家廟碑」 ，可以看出他在63歲寫下的「 大唐中興頌」，氣象崢嶸而圭角不露，其書法風格已趨成熟，「純以神行」

中國社會科學院文學研究所古代文學研究室主任吳光興則從作者元結的視角介紹這篇石刻的歷史背景，介紹曾為道州刺史元結的「慈惠」理念與德政、縱深山水的浪漫情懷，指出這些都是留給後人的精神財富。騰訊數位輿情部數位文化專家溫馨則介紹如何促進「城市+傳統文化」傳播。

這項研討會由中國歷史研究院、中共 湖南省委宣傳部主辦，中共永州市委、永州市人民政府承辦。