海底撈辦婚宴「人均只要100元」 網友支持：能辦我就結

不少網民都表示，想在海底撈辦婚禮。（取材自微博）

不少人結婚時，都會選擇在酒店、酒樓設宴，近年戶外場地、花園等小型酒會的形式也頗受青睞，不過「火鍋婚宴」也逐漸成為熱門選項，最近更有網友發問「如果海底撈可以辦婚禮」，衝上熱搜引起話題。

「時代財經」報導，有網友在社交平台「小紅書 」發文，分享自己詢問是否能在海底撈舉辦婚禮，對方回覆「留下聯繫方式、婚禮舉辦時間以及大概參加的人數，會有專人對接安排」。海底撈小紅書官方帳號也來留言 ：「讓小撈看看有多少人在這裡蹲後續」。

此話題因此衝上熱搜，不少網友留言「等海底撈可以辦婚禮，我就結婚」，有人表示會與男友、父母、岳父母商量，爭取在海底撈辦一場婚禮。還有網友是「黑海會員」，在海底撈用餐有8折優惠，「之前也問過海底撈，他們說可以布置餐廳。不過關於婚禮人數、場景布置、就餐時長這些問題還要進一步溝通」。

近期在海底撈辦婚體的話題，衝上熱搜。（取材自維基百科）

廣州一間海底撈的客服人員表示，一般客人的需求，海底撈都會盡量滿足，包括舉辦婚禮，「氣氛組肯定會上場，店裡也會準備喜糖和瓜子」。有曾經考慮在火鍋店舉辦婚禮的消費者表示，重點與婚俗有關，「我們老家比較重要的飯局，比如生日、婚禮等不能吃火鍋，因為你會被『涮』（算計）」；另外，吃火鍋煙霧繚繞，氣味重，長輩應該不會同意。

如果只考慮婚宴的人均消費額，參考海底撈的客單價，大約100元（人民幣，約15美元）。如果一圍酒席的人數以10人計算，海底撈一桌婚宴的價格大約1100元（人民幣，約172美元），相比傳統的酒席更為划算。