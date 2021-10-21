我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

放送最政治不正確的娛樂？川普創立新社媒宣告回歸

兒童福利金月發300元 拜登提只延1年 民主黨轟大錯

海底撈辦婚宴「人均只要100元」 網友支持：能辦我就結

中國新聞組／北京21日電
不少網民都表示，想在海底撈辦婚禮。（取材自微博）
不少網民都表示，想在海底撈辦婚禮。（取材自微博）

不少人結婚時，都會選擇在酒店、酒樓設宴，近年戶外場地、花園等小型酒會的形式也頗受青睞，不過「火鍋婚宴」也逐漸成為熱門選項，最近更有網友發問「如果海底撈可以辦婚禮」，衝上熱搜引起話題。

「時代財經」報導，有網友在社交平台「小紅書」發文，分享自己詢問是否能在海底撈舉辦婚禮，對方回覆「留下聯繫方式、婚禮舉辦時間以及大概參加的人數，會有專人對接安排」。海底撈小紅書官方帳號也來留言 ：「讓小撈看看有多少人在這裡蹲後續」。

此話題因此衝上熱搜，不少網友留言「等海底撈可以辦婚禮，我就結婚」，有人表示會與男友、父母、岳父母商量，爭取在海底撈辦一場婚禮。還有網友是「黑海會員」，在海底撈用餐有8折優惠，「之前也問過海底撈，他們說可以布置餐廳。不過關於婚禮人數、場景布置、就餐時長這些問題還要進一步溝通」。

近期在海底撈辦婚體的話題，衝上熱搜。（取材自維基百科）
近期在海底撈辦婚體的話題，衝上熱搜。（取材自維基百科）

廣州一間海底撈的客服人員表示，一般客人的需求，海底撈都會盡量滿足，包括舉辦婚禮，「氣氛組肯定會上場，店裡也會準備喜糖和瓜子」。有曾經考慮在火鍋店舉辦婚禮的消費者表示，重點與婚俗有關，「我們老家比較重要的飯局，比如生日、婚禮等不能吃火鍋，因為你會被『涮』（算計）」；另外，吃火鍋煙霧繚繞，氣味重，長輩應該不會同意。

如果只考慮婚宴的人均消費額，參考海底撈的客單價，大約100元（人民幣，約15美元）。如果一圍酒席的人數以10人計算，海底撈一桌婚宴的價格大約1100元（人民幣，約172美元），相比傳統的酒席更為划算。

小紅書

上一則

上海植物人辦證要「本人」 惹議

下一則

高圓圓告婚慶公司侵權勝訴 本名意外曝了光

延伸閱讀

海底撈毛肚少秤62g遭求償2萬 辯稱冷凍致水分流失

海底撈毛肚少秤62g遭求償2萬 辯稱冷凍致水分流失
物價連連上漲 南加華人省錢有道

物價連連上漲 南加華人省錢有道
將討論重開柏路 馬泰訪中華公所

將討論重開柏路 馬泰訪中華公所
聯邦參議員李麥克訪灣區 華人帶他吃火鍋

聯邦參議員李麥克訪灣區 華人帶他吃火鍋

熱門新聞

馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
中國最大房地產發展商恒大集團深陷財務危機而博得全球關注，CNN稱分析師正指出一個更深層的潛在問題，即多年供過於求的中國房地產市場正在轉涼。(路透)

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

2021-10-16 16:52
王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
監控視頻顯示嫌犯拖著疑裝有屍體的行李箱離開。（取材自極目新聞）

上海28歲海歸女 被裝行李箱拋屍

2021-10-14 08:00
蔡磊在一場論壇上精神振奮，講述和漸凍症抗爭的經歷，看上去，他不像個病人。（取材自錢江晚報）

砸千萬求生 京東副總裁罹絕症：世上沒藥就自己幹

2021-10-15 08:00
社群平台領英（LinkedIn）宣布，將關閉在中國的網站，這表示，在中國可以公開連線的最後一個美國主要社群網站也將吹熄燈號。(美聯社)

微軟將關閉領英中國 美主要社交網站就此在中國絕跡

2021-10-14 19:05

超人氣

更多 >
IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私

IRS查帳戶門檻600元→1萬元 共和黨轟：仍侵犯隱私
瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

瘋漢白晝持刀闖銀行 芝亞裔女銀行員遭當場刺死

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」

美駐中大使任命聽證 伯恩斯：中國沒那麼「神」
佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸

佛州網紅沛提托命案新進展 找到失蹤未婚夫疑似遺骸
320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除

320萬年薪傲視全州公務員 華州教練拒打疫苗遭開除