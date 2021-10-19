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孩子若「出現嚴重不良行為或犯罪」 中擬修法懲戒家長

編譯周辰陽／即時報導
中國家庭教育促進法草案19日再次提請全國人大常委會會議審議，亦將考慮立法懲罰那些未能教育好孩子的家長。資料畫面。Getty Images
中國家庭教育促進法草案19日再次提請全國人大常委會會議審議，亦將考慮立法懲罰那些未能教育好孩子的家長。資料畫面。Getty Images

新華社報導，中國家庭教育促進法草案19日再次提請全國人大常委會會議審議，擬新增未成年人父母或其他監護人應當合理安排未成年人學習、休息、娛樂和體育鍛鍊的時間，避免加重未成年人學習負擔、預防未成年人沉迷網路等規定。

據CNN轉述，中國全國人大此次亦將考慮立法懲罰未能教育好孩子的家長。官方表示，如果孩子出現嚴重不良行為或犯罪，將可責令家長接受家庭教育指導或對家長進行訓誡。

新京報報導，中國全國人大常委會法制工作委員會發言人臧鐵偉在18日舉行的記者會指出，此次修法目的之一是完善有關家庭教育概念和家庭教育內容的規定，進一步釐清家庭教育和學校教育的界限，「更加充分地體現家庭教育的特點」。

同時，亦針對有家長對未成年子女時加過重學習負擔，有家長對未成年子女沉迷網路等行為疏於管教等突出問題增加有關規定，「明確父母或者其他監護人的相關職責」。

臧鐵偉指出，「青少年出現不良行為的原因是多方面的，其中家庭教育缺失或者不當是重要原因」。

據報導，在家庭教育促進法草案的法律責任中，除了規定父母或者其他監護人不履行、不正確履行家庭教育責任的法律後果外，還規定公檢法機關辦理案件過程中，「發現未成年人存在嚴重不良行為或者實施犯罪行為的，要根據情況對監護人予以訓誡，並可以責令其接受家庭教育指導」。

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