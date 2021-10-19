終結土豪婚？中國試辦婚改實驗區 想矯正「天價新娘」

中國整改之風吹進婚姻嫁娶的民俗生活，今年4月開始推出試辦「全國婚俗改革實驗區」，要遏止民眾結婚的鋪張浪費、惡俗婚鬧、以及漫天開價的聘金嫁妝。（取材自微博）

「搶銀行不如娶晉江新娘...現在是要斷我財路？」中國 整改之風吹進婚姻嫁娶的民俗生活，今年4月開始推出試辦「全國婚俗改革實驗區」，要遏止民眾結婚的鋪張浪費、惡俗婚鬧、以及漫天開價的聘金嫁妝，以傳承「正確家庭文化」的名義來移風易俗。婚改實驗還在少數地區試辦中，今年9月底時確定將擴大到福建省的晉江、三明和武夷山，以三年為期進行田調和輔導。其中被列入改革範圍的晉江，引發了中國網路社群 的議論，過去晉江就以動輒上百萬的豪華嫁妝聞名，「晉江新娘」一詞更成為土豪婚姻與天價彩禮的刻板標籤。這一波婚改實驗能「導正歪風」嗎？晉江新娘的背後又透露什麼樣的中國婚姻故事？

「婚改」官方介入打擊歪風

中國的「全國婚俗改革實驗區」是從2020年由民政部擬定，當時初步草擬為婚俗改革的試點工作 辦法，預計針對中國幾個區域城市逐一進行婚俗改革，到2021年4月正式發表了全國15個縣市為婚改實驗區。而所謂的「婚改」，是針對近10多年來中國各地不斷傳出的婚姻習俗，包括婚禮刻意鋪張、男方的天價彩禮與女方的豪華嫁妝、低俗的婚鬧活動等等，要以政府官方的出面介入來「打擊歪風」。

目前婚改實驗區的畫定仍只有少數幾個縣市地區，包括廣東省廣州市、四川省成都市武侯區、江蘇省南京市建鄴區、河北省河間市...等15個地區，今年9月再新增第二批17個縣市，其中包括福建省的晉江市、三明市和武夷山。

中國官方的改革邏輯，其一是習近平任內高調展開的「打貪反腐」行動，打擊面從政治面擴大到社會面，要求杜絕社會鋪張浪費的風氣。其二是強化對社會倫理的控制力，在婚改實驗的實施辦法中，要求「實驗區必須加強父慈子孝、夫妻和睦、兄友弟恭、長幼有序危機處的家風建設，強化孝敬父母、尊敬長輩的道德觀念，傳承良好家風家教」，在一面遏止所謂的婚姻歪風的同時，另一面卻也更加鞏固了中國傳統儒家的家父長婚姻觀念，也是中國政府對於建設理想社會秩序的終極想像。

彩禮本是男女雙方合意之事，但彩禮的爭相竟逐，卻也衍生出了婚姻買賣與詐騙、農村經濟的巨大壓力，甚至於因彩禮而鬧出的糾紛與犯罪。（中新社）

「彩禮」以輔導除天價惡俗

改革實驗首要針對的目標——天價彩禮和鋪張浪費——是中國早已見怪不怪的婚俗現象。彩禮即是男方的聘金，在中國部分農村和城市之間，隨著經濟過熱而出現的現象，結婚時開出動輒數十萬、甚至上百萬人民幣的彩禮要求，加上金飾、套房伴相贈，用以彰顯男方的「誠意」或顯擺地位。

雖然本是男女雙方合意之事，但彩禮的爭相竟逐，卻也衍生出了婚姻買賣與詐騙、農村經濟的巨大壓力，甚至於因彩禮而鬧出的糾紛與犯罪。直到2017年，開始有地方政府決定遏止天價彩禮，以官方的介入來「端正民風」。這類現象也和傳出人命慘劇、或性侵強暴的婚鬧活動一樣，成為中國輿論口中的「農村惡俗」，應該由政府立法管制改革。

但實際上婚改實驗具體該怎麼做？相關辦法之中沒有明確的罰則，根據部份官方人員的透露，也多半是輔導性質，例如如果丈母娘提出天價聘金的要求，那就派人員去向丈母娘「做思想工作」，也就是觀念輔導、好言相勸。只是說得容易，具體官方能介入到何種程度、又如何能掌握縣市內的大小婚事？執行上恐怕還有很多細節漏洞。

另一個問題是，該如何明確定義「天價」？什麼程度才叫「鋪張浪費」？這是官方婚改試驗裡，不好訂立標準、只能刻意模糊之處。

「晉江新娘」婚嫁江湖傳說

在這一波福建省的試驗區畫定之中，中國社群網路議論的倒還不是婚改內容，而是被列入改革區域的「晉江」，引發許多話題，更讓許多人聯想起了晉江豪華嫁妝的地方風氣。

晉江位於泉州市東南部，三面臨海，商貿繁榮，過往也曾是「海上絲綢之路」的起點。除此之外，晉江更為全國所知的是當地的婚禮風俗，一向以鋪張奢靡為名，當地喜好攀比、愛面子的習俗，讓許多經商貿易、中小企業出身的家庭中，新人辦婚禮時，舉凡聘金、嫁妝動輒便是百萬、千萬乃至上億元人民幣。

更特別的是，不同於傳統觀念裡中國男方要支付高於女方嫁妝的彩禮，在晉江的傳統禮俗中，反而是女方至少必須支付高於男方彩禮兩倍以上的嫁妝，不只必須包樓包車、股票店鋪、黃金首飾也是論斤秤重地戴在身上。

若是在中國網路上搜尋「晉江新娘」，不只會看到許多婚宴上穿金戴銀、套滿手鐲戒指的新娘照片，更是常常出現「搶銀行不如娶晉江新娘」、「福建晉江新娘500萬嫁妝被嫌少 在婆家遭白眼」、「晉江兩億天價嫁妝刷新紀錄」等等相關新聞與討論。晉江的這些黃金新娘們，也彷彿成為一種婚嫁江湖傳說。

晉江的黃金新娘們，彷彿成為一種婚嫁江湖傳說。（取材自微博）

例如最知名的一場婚宴排場，就是福建萬利集團董事長嫁女兒的新聞。網易新聞報導，2012年位於晉江磁灶鎮的這場婚禮中，董事長吳端彪便替女兒準備了上億人民幣的嫁妝，除前述有樓房有名車有店鋪之外，還捐出1500萬元人民幣給慈善單位，另外鄰居每戶都可以分到500元人民幣的紅包。也因此在這次婚俗改革實驗區的新聞出來後，有許多網友也紛紛留言：

「晉江男方表示，你這是要斷我們財路呀」。

然而，晉江長年以來的「土豪新娘」傳說又反映出了何種婚姻市場觀念？真有那麼多男性靠著「晉江新娘」直接翻身，少奮鬥50年嗎？

事實上，中國傳統婚嫁價值觀中依然講求門當戶對的觀念，因此即使是富豪嫁女，通常也是在企業之間的婚嫁交換往來，如果過不了女方雙親這關，根本難以成為新婿登堂。而至於豐厚的嫁妝，也源於當地觀念中，出嫁的女性通常沒有繼承財產的權利，因此這些嫁妝是作為提早分配家族財產的一種配置方式。鋪張奢靡的排場，也是對外嶄露自家的經濟實力所做的展示。另外，亦有經濟並不這麼寬裕的家庭，為了嫁女兒的風光場面，甚至靠大量商借或買下金飾，等婚禮完成後再轉賣以應對奢侈的婚禮。

「重男輕女」仍是關鍵問題

只不過儘管晉江的婚姻禮俗確實有鋪張浪費之嫌，但引起網友熱議的是，大眾的民俗生活又是否該由政府直接介入管制？女性的天價嫁妝雖然被認為是「奢侈浪費」，然而中國當局在主張「簡約適度的婚俗禮儀」之餘，卻也沒有看見之所以會出現天價嫁妝的背後原因，依然是重男輕女的結構不平等問題，導致女方親族必須要透過嫁妝，讓出嫁女性在夫家有一筆隨身錢做為自我保護的手段。與此同時，中國其他地方的「天價彩禮」問題也同樣沒有確實改革。

便有不少網友針對這次婚俗改革實驗內容表示不滿：「有一說一，重男輕女不列入整治範圍？」、「畢竟現實男性繼承權，冠名權這些不都沒改嘛」。更有人直接指出，這就是「題目挑簡單的做…好交作業…」暗指這次的婚俗改革只是作作樣子，未必真能對中國的少子化、婚禮制度提供完善的改善幅度。

在婚改打擊施力有限的情況下，政府提出的辦法多半只能「倡導、規勸」，是否真能以此達到中國政府的理想「文明社會」要求，可能還有一段距離。（路透）

婚俗改革不只涉及中國的結婚率，同時也牽動中國憂心的生育率問題。今年5月底中國宣布放寬計畫生育的限制，全面開放民眾「可以生三個小孩」，以解決中國少子化與高齡化的人口危機。在三胎政策高調推出時，官方也明確提及婚俗改革，要「加強適婚青年婚戀觀、治理改善婚嫁陋習和天價彩禮、提高優生優育服務...」在中國官方的認知裡，若能改革婚嫁陋習，就可以提升適婚男女的結婚率，進而增加生育機會。只是在婚改打擊施力有限的情況下，政府提出的辦法多半只能「倡導、規勸」，是否真能以此達到中國政府的理想「文明社會」要求，可能還有一段距離。