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中國KTV傳封殺47歌手 驚見蔡依林、周子瑜 歌曲全下架

中國新聞組／北京18日電
微博瘋傳中國KTV封殺歌手名單，蔡依林也在列。（圖：台灣家扶基金會提供）
微博瘋傳中國KTV封殺歌手名單，蔡依林也在列。（圖：台灣家扶基金會提供）

繼日前的「全渠道封殺問題藝人」名單之後，中國網路上再度流傳兩份疑似官方下一波整頓娛樂圈藝人名單，分別列出KTV封殺的21位歌手，以及要求KTV下架47位歌手共1376首歌。兩份名單中有趙薇、黃秋生、柯震東、周子瑜等，還驚見天后蔡依林

官方日前強力整頓娛樂圈亂象，網路一度瘋傳包括台灣藝人柯震東、羅志祥等人在內的「全渠道封殺問題藝人」名單。近日，網路上再流傳兩份與KTV有關的疑似藝人封殺名單，引發兩岸網友熱議。目前這兩份名單尚未獲官方出面證實或澄清。

微博瘋傳中國KTV封殺歌手，名單驚見周子瑜。（取材自Instagram）
微博瘋傳中國KTV封殺歌手，名單驚見周子瑜。（取材自Instagram）

據網路上流傳的名單，其中一份名單來自某KTV的公告，上面寫著「尊敬的顧客您好，因文化局要求，以下列表中藝人歌曲已下架」，由於照片看來模糊，難以看清楚公告上面列出的所有藝人姓名。

另一份名單也是以公告形式流傳，稱去大陸某KTV時看到公告寫著「各位貴賓，經市文旅局通知，從即日起，對中國大陸、台灣、香港許志安等47名道德敗壞、從事違法或不道德活動的劣跡藝人音樂作品予以下架。」

據媒體報導，這兩份名單裡列出的藝人有趙薇、張哲瀚、吳亦凡、霍尊、羅志祥、房祖名、宋冬野、陳羽凡、柯震東、黃秋生、何韻詩、許志安等藝人。網友盤點名單中的藝人，有人過去曾傳出吸毒、劈腿、辱華等傳聞。另一份名單還包括了蔡依林、周子瑜、盧廣仲等人，引來網友熱議。

消息傳出後，有網友留言說，去KTV真的找不到Jolin(蔡依林)的歌了；也有人稱曾打電話向文旅部求證，得到的回應是：「我部未製作、未獲取您申請公開的信息（指封殺名單），該政府信息不存在。」認為所謂封殺公告應是有心人士刻意造謠。

微博近日瘋傳中國KTV因文化局要求，下架藝人歌曲。（圖／翻攝自微博）
微博近日瘋傳中國KTV因文化局要求，下架藝人歌曲。（圖／翻攝自微博）

蔡依林 台灣 黃秋生

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