中國男高音追星 救場偶像對唱「茶花女」 火遍義大利

音樂會結束後，奧羅佩薩邀請劉建偉（左）合影，並對他表示感謝。（取材自中國日報）

中國 男高音劉建偉日前在義大利 聽音樂會時，在台下臨時「救場」的一段視頻，近日在義大利社交媒體上火了；他本人則輕描淡寫表示，「只能算是一個追星的小插曲」。網友直呼，果然音樂是不分國界的。

中國日報報導，美國女歌唱家奧羅佩薩（Lisette Oropesa）日前在義大利演出時，由於觀眾反應熱情，臨時決定返場演唱「茶花女」片段；但由於事先並沒有計畫演唱這首歌，因此在中間的男高音部分未安排助唱。

當演唱進行到男高音部分時，旋律響起，人群中突然傳出一陣悠揚的歌聲。報導指出，奧羅佩薩先是感到震驚，後來伸頭去看是誰在演唱，原來是一位來看演唱會的中國男高音站出來「救場」，他就是劉建偉 。

報導稱，對於這次美麗的小意外，劉建偉在微博上謙虛地表示：「這真的不能算救場，這種行為我本人，包括所有學聲樂的老師還有歌唱家們，都是非常不提倡的。因為會影響到台上歌者，只能算是一個追星的小插曲。」

其實女高音歌唱家奧羅佩薩一直是劉建偉的偶像。報導說，在音樂會開始前，劉建偉就特別期待奧羅佩薩能演唱歌劇 「茶花女」的片段Alfredo，他還為此自學了整部歌劇「茶花女」，沒想到奧羅佩薩在返場時果然演唱了Alfredo片段。更令人驚喜的是，劉建偉與偶像上演了一段台上台下的完美「二重唱」。

音樂會結束後，奧羅佩薩邀請劉建偉合影、簽名、聊天，並且對他表示感謝，兩人還互相關注了社交媒體帳號。奧羅佩薩稱：「建偉，天哪，你太棒了，謝謝你加入我，你也引起了轟動。」

劉建偉在微博上描述當晚的心情：「昨天好像童話一般，彷彿一切都是安排好了的，從未想過自己會如此幸運。」他寫道：「我想昨晚就是冥冥之中上天在告訴我：不要放棄，你的一切努力都值得。」

當地最著名的媒體之一「共和國報」也對此進行報導，奧羅佩薩第一時間將這個好消息分享給了劉建偉。「共和國報」報導稱，這次觀眾與女高音的二重唱是「皇家劇院的驚喜」。