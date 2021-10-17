我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

露餡自曝「殺妻殺友」剛判無期 美富豪傳染疫病重

川普當眾院議長？與波洛西交接木槌…非不可能

中國男高音追星 救場偶像對唱「茶花女」 火遍義大利

中國新聞組／北京17日電
音樂會結束後，奧羅佩薩邀請劉建偉（左）合影，並對他表示感謝。（取材自中國日報）
音樂會結束後，奧羅佩薩邀請劉建偉（左）合影，並對他表示感謝。（取材自中國日報）

中國男高音劉建偉日前在義大利聽音樂會時，在台下臨時「救場」的一段視頻，近日在義大利社交媒體上火了；他本人則輕描淡寫表示，「只能算是一個追星的小插曲」。網友直呼，果然音樂是不分國界的。

中國日報報導，美國女歌唱家奧羅佩薩（Lisette Oropesa）日前在義大利演出時，由於觀眾反應熱情，臨時決定返場演唱「茶花女」片段；但由於事先並沒有計畫演唱這首歌，因此在中間的男高音部分未安排助唱。

當演唱進行到男高音部分時，旋律響起，人群中突然傳出一陣悠揚的歌聲。報導指出，奧羅佩薩先是感到震驚，後來伸頭去看是誰在演唱，原來是一位來看演唱會的中國男高音站出來「救場」，他就是劉建偉 。

報導稱，對於這次美麗的小意外，劉建偉在微博上謙虛地表示：「這真的不能算救場，這種行為我本人，包括所有學聲樂的老師還有歌唱家們，都是非常不提倡的。因為會影響到台上歌者，只能算是一個追星的小插曲。」

其實女高音歌唱家奧羅佩薩一直是劉建偉的偶像。報導說，在音樂會開始前，劉建偉就特別期待奧羅佩薩能演唱歌劇「茶花女」的片段Alfredo，他還為此自學了整部歌劇「茶花女」，沒想到奧羅佩薩在返場時果然演唱了Alfredo片段。更令人驚喜的是，劉建偉與偶像上演了一段台上台下的完美「二重唱」。

音樂會結束後，奧羅佩薩邀請劉建偉合影、簽名、聊天，並且對他表示感謝，兩人還互相關注了社交媒體帳號。奧羅佩薩稱：「建偉，天哪，你太棒了，謝謝你加入我，你也引起了轟動。」

劉建偉在微博上描述當晚的心情：「昨天好像童話一般，彷彿一切都是安排好了的，從未想過自己會如此幸運。」他寫道：「我想昨晚就是冥冥之中上天在告訴我：不要放棄，你的一切努力都值得。」

當地最著名的媒體之一「共和國報」也對此進行報導，奧羅佩薩第一時間將這個好消息分享給了劉建偉。「共和國報」報導稱，這次觀眾與女高音的二重唱是「皇家劇院的驚喜」。

義大利 中國 歌劇

上一則

北大生吳謝宇弒母 不服死刑上訴：不甘以可鄙罪人收場

下一則

去年七一遊行 民主派7人判半年至一年

延伸閱讀

太獵奇…印度推「湯包披薩」 網友：義大利會宣戰

太獵奇…印度推「湯包披薩」 網友：義大利會宣戰
波音787再傳新缺陷 回應：零件製造不當

波音787再傳新缺陷 回應：零件製造不當
不敵疫情 義大利航空結束75年營運

不敵疫情 義大利航空結束75年營運

義大利航空營運75年後走入歷史 瘦身版新公司接棒

義大利航空營運75年後走入歷史 瘦身版新公司接棒

熱門新聞

王偉展現健美肌肉。（取材自錢江晚報）

41歲癌末男挑戰健美賽 半年減脂31斤

2021-10-12 13:00
武漢市民在武漢漢口江灘三陽廣場，運動健身。（中新社）

廣場舞太吵 剋星出現了「反音響神器」在中國走紅

2021-10-10 17:21
馬雲。（新華社資料照片）

馬雲在香港露面 傳急賣「財新」所有股權

2021-10-13 21:23
蔡英文總統10日發表國慶演說。圖／本報系資料照

環時：蔡英文雙十演說 態度空前囂張

2021-10-10 12:05
平息近一年的中印邊境緊張局勢最近又生新事端。(美聯社)

中印邊境再生新事端 解放軍成功反制印軍

2021-10-09 10:09
抗日名將張靈甫將軍與王玉齡女士。（取材自微博）

抗日名將張靈甫將軍遺孀 王玉齡女士94歲過世

2021-10-10 01:32

超人氣

更多 >
王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬

王菲女兒巧遇張柏芝 脫口「三個字」化解尷尬
跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬

跳入暗黑界人生大翻轉！單親媽賣「性感噴血照」一年狂削百萬
美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效

美國空軍上尉曾親睹 巨型UFO瞬間讓10枚核彈失效
紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執

紐約華裔女警槍殺案 案發前數日雙方恐爭執
可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象

可供全德國人入住 恒大危機照亮中國獨特鬼城現象