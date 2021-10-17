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稱曾與馬雲吃飯 重慶名記者變街友：享受這種自由

中國新聞組／北京17日電
前財經記者宋湘波被拍到流落街頭。（視頻截圖）
前財經記者宋湘波被拍到流落街頭。（視頻截圖）

中國前財經記者宋湘波近日被拍到流落街頭，靠撿瓶子維生。在影片中，宋湘波光著腳坐在大街上接受訪問，稱自己曾採訪過20位中國富豪榜上排名前100位的知名人士，還跟馬雲一同吃過飯。影片引發廣泛關注。

香港01報導，在影片及照片中，宋湘波皮膚黝黑，穿著藍色T恤和迷彩長褲，赤腳踩在地上。他的身邊只有一個破舊的行李箱和一個背包，他的手機連屏幕都已破碎。

宋湘波在影片中稱，他已經流浪一年多，靠撿瓶子維生，「工作後，他涉獵的領域行業眾多，包括傳媒、金融、房地產、旅遊、餐飲、教育等，一件事情做久了之後就會被體制化，想在人生裡經歷很多故事，我覺得夠了，就去經歷下一個故事。」

拍攝者詢問宋湘波是否需要幫助，宋湘波則回答稱不需要，並說「享受這種自由」。宋湘波其後又在一場直播中表示不在乎外界對他這種選擇的議論，每個人有每個人的生活，他想要堅持自己。宋湘波又說在流浪中他也會撰稿，掙取一點生活費。

影片暴紅後，有網友懷疑是炒作，宋湘波則在抖音上開通帳號回應外界質疑，該帳號簡介為「原重慶時報、重慶商報記者；某傳媒公司總經理；美食、旅遊、教育領域策畫人；浪漫主義者，自由旅行者」。

他拍片表示，「並非生活所迫被逼流浪，他暫時還會繼續流浪，以後的事不能確定，人生總會有不同的際遇。」在接受媒體採訪時，他又說：「對不起母親，沒有活成她想要的樣子。」

宋湘波的前同事表示，「在重慶財經新聞界，對他的評價都很高，寫的稿子觀點都比較獨特，經常能在行業中引起轟動效應，有很多人喜歡看他的報導。」

前財經記者宋湘波稱他曾跟馬雲一同吃過飯。（視頻截圖）
前財經記者宋湘波稱他曾跟馬雲一同吃過飯。（視頻截圖）

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