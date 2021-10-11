十一旅遊 四川7天入帳509億 河南遊花費最便宜

四川省黃金周期間接待遊客6782.28萬人次，實現旅遊綜合收入509.04億元。其中，九寨溝景區恢復開放功不可沒。（中新社）

十一假期落下帷幕，22省份已先後交出旅遊成績單，其中，四川7天入帳509億元人民幣（約79億美元）傲視各地，「河南 遊」花費低，人均482.87元/人次；「海南遊」人均花費最高達1588.79元/人次。

中新經緯報導，中國文化和旅遊部數據中心測算，10月1日至7日，全國國內旅遊出遊5.15億人次，恢復至疫前同期的70.1%，實現國內旅遊收入3890.61億元，同比減少4.7%，恢復至疫前同期的59.9%。

22省份公布十一假期文旅數據中，四川省一馬當先，黃金周期間接待遊客6782.28萬人次，收入509.04億元，較2020年同期分別增長29.85%和21.41%。

報導指出，四川省文旅廳介紹，「三九大」（指九寨溝景區、三星堆博物館、成都大熊貓繁育基地）等重點景區持續火爆，引領文旅市場強勁恢復。9月28日，九寨溝景區全域恢復開放，十一期間連續3天提前售罄門票，共接待遊客16.52萬人次，門票收入達2243.84萬元。

此外，江蘇、江西國慶旅遊收入均超400億元；河南、貴州緊隨其後，位於「300億元梯隊」；浙江、廣西、上海、廣東排序稍後，位於「200億元梯隊」；另有遼寧、雲南、北京 、吉林、甘肅 5省份十一旅遊收入超100億元。

據報導，按遊客接待量，四川、河南、江西十一期間均接待遊客超6500萬人次，合計約2.00億人次，占國內旅遊出遊總人次的比例達38.83%。江西旅遊市場復甦勢頭同樣強勁，據江西省文旅廳，10月1日至7日，江西省累計接待遊客6586.74萬人次，收入405.10億元，甚至比2019年(疫前)同期分別增長5.19%和4.40%。

貴州、廣東、江蘇、廣西也是「遊人如織」，遊客接待量均在3000萬人次以上；浙江、遼寧、雲南、上海、甘肅、吉林、福建7省份遊客接待量均超千萬。

根據22省份旅遊收入、遊客接待量粗略估算，「河南遊」人均花費最低，人均482.87元/人次；「海南遊」人均花費最高達1588.79元/人次。

「海南遊」花費較高或與火爆的離島免稅市場有關，海口海關數據顯示，10月1日至7日，海口海關共監管離島免稅購物金額14.7億元，購物件數200萬件，購物人數18萬人次，同比分別增長66.9%、136%和61.6%。

多數省份人均花費集中在500-800元/人次區間內，上海、北京、江蘇、浙江等人均花費則在千元以上，分別為1440.77元/人次、1256.53元/人次、1088.80元/人次、1063.87元/人次。