華為天才少年造鋼鐵俠手臂 能為葡萄完美縫線

機械臂完成組裝。（視頻截圖）

華為 發起「天才少年」計畫，其中一名入選者@稚暉君（真名彭志輝）近日分享一段影片，影片展示他製作出一隻機械手臂「Dummy」，他在廁所遠端操作如何替一顆葡萄完美縫線，網友驚嘆連連，消息還登上微博 熱搜。據了解，這是他迄今為止研究的項目中，最複雜的一次，耗時四個月。

中國基金報報導，此次項目操作系統和AI 運算平台採用了華為鴻蒙和昇騰Atlas處理器，成本控制在1萬元（人民幣，下同，約1552美元）。

稚暉君表示，為了製造出這台機械手臂整整花了4個月時間，經歷了150個版本的修改，就這樣，他把一台二手且完全不夠智慧的機械手臂變成了一個全新的、附加各種智慧功能的新產品。

新聞衝上熱搜後，稚暉君回應，「業餘花心血做的小項目，系統裡很多組件是以前積累的，不是從頭造起『只花四個月』；非天才也非少年，只是個愛折騰的極客，更願意稱呼自己為『野生鋼鐵俠』。」

這名華為天才少年稚暉君，本名叫彭志輝。2018年畢業於電子科技大學信通學院。去年「華為天才少年」計畫加盟華為上海AI研究所，年薪人民幣百萬。與其他那些神秘的天才不同，他是一名活躍於網路的大V（經認證有許多粉絲的微博用戶），他所做的許多研究，也都公布在網路上。

今年6月，因為一場雨天不慎翻車的事故，稚暉君萌生了製作一台自動駕駛自行車的想法。直行、拐彎、躲障、上路，在他的改造下，這台普通的自行車拋棄了「駕駛員」，配備了特斯拉都沒有的激光雷達，能透過AI進行操控。

這個發明讓電腦科學家、被稱為「Java之父」的詹姆斯·高斯林（James Gosling）在推特上轉發並加以讚美：「我雖然看不懂中文，但我看得懂工程，自動駕駛自行車做得太好了。」目前，自行車影片播放量已經超過300萬次，也讓「稚暉君」獲得B站「野生鋼鐵俠」的稱號。