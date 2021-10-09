「武大蔡元培」向習喊話？ 老校長籲對改革者寬容

武漢大學前校長劉道玉。曾倡導自由民主的校園文化，被譽為「武大的蔡元培」。（取材自正義網）

中國 前教育部 高教司司長、武漢大學原校長劉道玉近日在官媒發文闡述改革精神，要求對改革者寬容；他呼籲各級領導應支持改革精神，「改革無禁區，改革者要敢於打破禁區」，有學者指出，此舉是向習近平 喊話，呼籲停止政治迫害。

劉道玉4日在「中國新聞周刊」發表題為「要允許改革者大膽探索，也要允許失敗」的文章；他為推進改革提出三點建議：營造改革創新的文化，具有新思想的人才是推動改革的力量；廓清改革與發展的區別，二者相輔相成，但不能互相代替； 有對待改革者的寬容政策，允許改革者大膽地探索，也要允許失敗。

文章指出，中共十一屆三中全會後，在「實踐是檢驗真理唯一標準」的大討論和解放思想的號召的推動下，中國出現改革開放的大好形勢。劉道玉惋惜地寫道，可惜持續不到10年，就以「發展」代替「改革」。

「改革是創建千秋偉業，如果有了對改革者的寬容態度，他們就不會心有餘悸，改革就會後繼有人。」他引述胡耀邦總書記的名言「允許改革失敗，但不允許不改革」，這也成為他本人銳意改革的精神力量。

劉道玉1981至1988年擔任武漢大學校長期間，倡導自由民主的校園文化，被譽為「武大的蔡元培」， 1984年，由武大校友創刊的「青年論壇」以其大膽敢言而一鳴驚人，胡耀邦之子胡德平的「為自由鳴炮」一文發表在創刊號上，主流媒體紛紛轉載。

報導指出，三十餘年後，武大現任校長竇賢康在新生開學典禮上，強調要遵循習近平總書記的講話精神。輔導員紛紛獻唱「黨旗飄揚的方向」「我宣誓」，「請黨放心，強國有我！」

對於中國高校的現狀，劉道玉失望評價道，「中國自90年代以後，高等教育只有數量和規模的變化，而完全沒有概念、制度、體制等的改變，因此，以發展代替改革是不可取的，相對於80年代是倒退。」

「北京之春」榮譽主編胡平表示，體制內外很多不滿的聲音，劉道玉通過自己在改革派人士間的號召力和官媒這種形式，使這種聲音得到廣泛傳播。如果搞得好，可以成為改革派的集結令。