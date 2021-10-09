山西40年最大洪峰 火車懸空、急撤萬人、活埋母女3人

山西出現近40年來最大洪峰，為圍堵洪水，山西新絳動員民眾築堤防。（取材自央視新聞）

受連續降雨影響，位於汾河下游的山西省運城市新絳縣出現近40年來最大洪峰。由於水位上升，壓力過大，堤壩下方雨水管道崩裂，造成汾河堤壩於7日潰堤，大雨導致火車突然「懸空」、部分農田和民宅慘遭淹沒，當局緊急撤離1萬7千多人避難。汾西縣佃坪鄉山雲村，6日更驚傳養豬場旁的窩棚被泥石流掩埋，母女三人不幸遇難。

中國 在10月第一周剛好是國慶休假周，但山西同時也遭逢大雨侵襲，就有民眾拍到土石流爆發的瞬間，甚至拍到土石流直接朝拍攝者的方向奔來，鏡樓最後也卡在土石直撲的一幕。另外有一條跨河鐵路大橋，其橋墩也被激流沖垮，火車突然「懸空」，乘客恐怖搭車過橋的影片也隨之曝光。自10月2日晚以來，山西多地持續降雨，臨汾北部、晉中西南部等地突破200毫米。

人民日報也報導，山西災情非常嚴重，目前各地仍不斷傳出災情，並向外宣告需要物資救援。另據「看中國」報導，運城市有5個村莊被迫轉移8000多人；介休市宋安村，被洪水 圍困，積水最深達2公尺，受災群眾近2000人；咸陽河附近鐵路也全線告急，河水淹沒當地農田、奶羊2000多隻需要避難。

據新華社與央視新聞報導，在傳出汛情後，當地政府迅速調集10餘部大型機具和300多人前往現場封堵決口。南方都市報指出，直至8日上午，搶救工作仍在進行中。

報導稱，運城市位處汾河最下游，新絳縣則是汾河洪峰進入運城市的第一站。儘管6日12時，新絳縣就啟動防汛二級應急響應，以沙袋、堆土等形式構築子堤，緊急加固加高汾河堤壩達13.7公里，並轉移撤離群眾1萬7631人。

但根據預測，6日晚間通過新絳縣的洪峰流量就已超過每秒1,100立方公尺，導致7日傍晚傳出潰堤消息。受到連日大雨影響，山西已有多地近日先後傳出災情。

山西省汾西縣佃坪鄉山雲村，6日傳出一個養豬場旁的窩棚，被暴雨 中的泥石流掩埋，居住其中的一位母親和兩個女兒不幸遇難。網傳視頻顯示，一處山坡附近，幾名男子用簡易擔架抬著棉被覆蓋的人走出草叢。

山雲村多位村民均表示，得知村子裡有人不幸遇難後非常痛心，「一家人一下子就只剩父親一個人了。大女兒在讀初二，小女兒還在上小學，母親自己年紀也不大。」一位村民遺憾地說。