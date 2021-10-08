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神舟13已就發射位置 將載女太空人首駐天宮

中國新聞組／北京8日電
神舟十三號近期將升空。（中新社）
神舟十三號近期將升空。（中新社）

在十一假期後，中國擬「擇期」發射神舟十三號載人太空船，運送第二批三名太空人，前往自主建設的「天宮號」太空站。神舟十三號載人太空船與長征二號F遙十三運載火箭組合體，已於7日轉運至酒泉衛星發射中心的發射區，目前設備狀態良好。

神舟十三號船箭組合體已轉運至發射區。（取材自央視新聞）
神舟十三號船箭組合體已轉運至發射區。（取材自央視新聞）

據央視報導，這次任務將是太空站階段的第二次載人飛行，將有三名太空人搭乘神舟十三號載人太空船，前往太空站，展開為期六個月的太空生活。

「天宮號」太空站是中國自主建設的常駐太空站，今年6月，載有「神舟十二號」的火箭運送首批聶海勝、劉伯明、湯洪波三名太空人，執行為期三個月的太空站駐留任務。

9月17日三人任務期滿後，再次搭乘神舟十二號返回地球。9月20日再發射天舟三號貨運太空船，與太空站組合體進行交會對接，送上太空站平台物資、太空服、推進劑等，甚至還有如「女性美容護膚品」等生活物資，為下一批太空人的駐站預做準備。

據稱，翟志剛、王亞平和葉光富是神舟十三號的太空人，王亞平有望成為進駐中國太空站的首位女太空人。神舟十三號太空船將在軌駐留半年，主要工作是進一步驗證太空站建造和營運的關鍵技術。

太空人 中國 工作

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