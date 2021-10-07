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「我才能喝15年茅台」貪官要菜要肉 連水電也找人埋單

中國新聞組／北京7日電
李偉索賄方式五花八門。（取材自中央紀委國家監委官網）
李偉索賄方式五花八門。（取材自中央紀委國家監委官網）

「我是副市長，怎麼能和他們喝一樣的酒，只有我才能喝15年的茅台酒。」說這話的是因涉嫌貪污、受賄罪的烏魯木齊市政府原副市長李偉曾如此放言；李偉落馬一年多後，近日新疆克拉瑪依市檢察院對其起訴書中，進一步公開案情細節。

澎湃新聞報導，相關起訴書顯示，1966年6月出生的李偉，在1998年5月至2020年3月期間，利用職務便利，索要、非法收受財物折合約2114萬元（人民幣，下同），其中約808萬元未實際取得。根據檢方指控，李偉受賄所得包括8塊價值萬元至數十萬元不等的名牌手表，還有商人為其「埋單」的機票費、水電物業費、保母雇傭費、兒子的補習費以及在北京的房租等。

報導指出，身為副廳級幹部的李偉，受賄財物可謂「五花八門」，從數百萬元的別墅，到幾千元的手機話費、機票、理髮店充值卡等，統統由他人「埋單」。

報導稱，扭曲的「三觀」讓李偉貪婪的本性暴露無遺，從幾十元的水果蔬菜、上百元的水電費及理髮費、上千元的手機話費、上萬元的物業費，到幾十萬元的家具家電、近千萬元的別墅，李偉直接向管理服務對象索要。

2018年6月至2019年11月間，李偉每周都向私營賈姓企業主要菜要肉，有時還打電話催：「老賈，你不送菜送肉，是想把我們家餓死嗎？」該交水電暖及物業費時，李偉竟質問賈：「我是副市長，我還要交水電暖和物業費嗎？」他甚至連理髮費也要老闆購卡支付。在與辦案人員談話時，賈姓企業主說：「一個首府城市的副市長整天找人要肉要菜的，一點形象也沒有。」李偉把管理服務對象當作自家的「提款機」「搖錢樹」，隨要隨取，他曾說：「我出門從來不帶錢，我還需要花錢嗎？全部都有人買單。」

報導說，李偉認為自己處處高人一等，與其他人不一樣，必須有特別的安排。在接受老闆宴請吃喝時，他在酒桌上刻意把人分三等，對應的酒也分三檔——自己喝15年的「茅台」，老闆喝「水井坊」，下屬喝本地產的「三道壩」。他說：「我是副市長，怎麼能和他們喝一樣的酒，必須有差別，只有我才能喝15年的茅台酒。」

直到落馬，李偉才對自己的行為有所反省，他在懺悔書中寫到，「我在青年時期，就扣錯了人生第一粒扣子，樹立了『金錢萬能、關係至上』的錯誤人生觀價值觀，為自己的貪腐人生埋下畸形的『種子』。」

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