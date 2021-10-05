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甩開劣跡藝人 安徽男吳一凡改名後「人生重開」

中國新聞組／北京5日電
安徽男子吳一凡申請改名。（影片截圖）
安徽男子吳一凡申請改名。（影片截圖）

改名字的原因很多，有人覺得不喜歡、有的人想順便改運勢，不過中國這名男子改名的原因卻是因為「一聽就讓人煩」。安徽一名男子因為和劣跡藝人吳亦凡名字同音，工作和生活受到影響，決定申請改名。

綜合媒體報導，安徽南陵00後吳一凡(原名)最近申請改名，他表示因和藝人吳亦凡名字同音，給他的工作和生活帶來了極大困擾。

改名成功後，拿著新身分證的「吳某林」向民警表示「人生重開」。

不過吳一凡改名，多數微博網友認為沒必要，批「吳亦凡火的時候， 不信你沒有沾這個名字的光」、「事兒比戲多」。

男星吳亦凡鬧出醜聞後人人喊打，此前就有電玩遊戲ID取名「浙江吳亦凡」的玩家哭訴，「上線被親友群嘲」、「他犯的錯憑啥要我來負責」，但改ID名稱要花錢，讓這名網友很苦惱。

ID「浙江吳亦凡」玩家抱怨「有新人問我，為啥這個時候還沒脫粉，是不是拿著吳亦凡愛的號碼牌。」甚至有玩家私訊罵他，令「浙江吳亦凡」崩潰，向官方求救「我真的不是啊！我對牙籤沒有感情！」

在此之前，藝人吳亦凡因涉嫌強姦罪，8月中旬被批准逮捕，眾多知名品牌紛紛解除其代言合約。

男星吳亦凡。(取材自微博)
男星吳亦凡。(取材自微博)

吳亦凡 工作 中國

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