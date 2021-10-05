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深圳二手房成交量 跌回1字頭

記者林汪靜／綜合報導
深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。（取材自人民視覺）
深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。（取材自人民視覺）

深圳9月成交1765套二手住宅，較去年同期暴跌近8成，不僅連續下跌6個月，更是12年第一次跌回「1」字頭。在人口超過2千萬的深圳，月度二手住宅成交竟然不足2千套，相當於一天僅成交58.8套。放眼2010年至今的12年同期數據，成交量之低，絕無僅有。

中國證券報報導，作為存量市場，深圳的二手住宅成交量向來被作為市場風向球。自2月官方發布二手房指導價政策以來，過熱的深圳房市「一夜入冬」，這從購房者的入市意願可以窺見一二。

深圳中原研究數據顯示，5月以來，二手住宅客帶看指數持續下滑，9月二手住宅客帶看指數下滑了32.3%至59.4%。

購房者入市意願降低，也使得二手住宅成交量跌勢不止。9月，深圳成交1765套二手住宅，較上月減少13.6%；成交面積16萬9252平方公尺，較上月減少13.4%。

中國房市向來有「金九銀十」的說法，但深圳今年的9月二手住宅成交量，與去年同期相比，暴跌79.99%。過去12年，這是深圳同期數據第一次跌破2千套，市場涼了。

同時，房市資金面還在持續收緊。深圳中原指出，目前包括建行在內的6家銀行放貸額度由寬鬆調整為緊張，農行額度由寬鬆調整為適中。

深圳中原認為，受新房市場供應持續增加的影響，9月二手市場關注度一步降低，近期二手過戶量存在持續下滑的可能性。

相反地，深圳新房「伺機」崛起。比如，9月24日，深圳4個新盤齊開，共推出1907套住宅，引來4300多批購房者認籌，當天幾乎全部售罄。

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